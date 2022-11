Khởi tố một nữ doanh nhân vì liên quan vụ sản xuất thực phẩm chức năng Collagen giả

TPO - Ngày 21/11, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố một Tổng giám đốc doanh nghiệp ở quận Hoàng Mai (thành phố Hà Nội) về tội “Làm, buôn bán tem giả”.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Lan (SN 1980, trú tại chung cư Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội).

Bị can Phạm Thị Lan là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần La Giang (khu đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) bị khởi tố về tội “Làm, buôn bán tem giả”.

Trước đó, ngày 11/6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt quả tang Vũ Văn Sỹ (SN 1995) là Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ cao EUPHA về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm chức năng Collagen. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 3 bị can, trong đó có Vũ Văn Sỹ.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang xác định bị can Phạm Thị Lan có hành vi phạm tội liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ cao EUPHA. Theo đó, CQĐT đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Làm, buôn bán tem giả” xảy ra tại Công ty Cổ phần La Giang để điều tra, xử lý.