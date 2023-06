Khởi tố hai đối tượng đánh hội đồng phóng viên đài truyền hình

TPO - Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố chủ cửa hàng quạt điện và nhân viên để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích vụ nam phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội bị hành hung khi tác nghiệp.

Ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can Phạm Văn Phương (SN 1981, ở xã Xuân Phú, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) và Lê Văn Hưng (SN 1984, ở phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, chiều 6/6, nhóm phóng viên Đài Hà Nội tác nghiệp ghi hình việc mua bán quạt tích điện tại khu vực vỉa hè trước cửa hàng quạt điện số 19 Đông Các, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội thì một đối tượng đã xông ra lớn tiếng quát mắng.

Người này túm cổ áo và đạp ngã phóng viên quay phim T.T.C của Đài Hà Nội. Sau đó có thêm một đối tượng khác từ cửa hàng gần đó cũng tham gia hành hung.

Khi phóng viên C. nằm gục xuống đường và được một số người can ngăn thì hai đối tượng trên vẫn tiếp tục hung hăng đá vào người. Theo Đài Hà Nội, khi phóng viên được đồng nghiệp đưa lên xe ô tô, những đối tượng này vẫn theo xe và uy hiếp.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các phóng viên đã ra trình báo cơ quan Công an và đưa anh T.T.C vào bệnh viện để cấp cứu, điều trị do bị đa chấn thương.

Công an phường Ô Chợ Dừa đã ngay sau đó đưa 1 đối tượng hành hung phóng viên C. về trụ sở làm việc. Đối tượng còn lại bỏ trốn cũng ra trình diện vào chiều tối cùng ngày. Hiện Công an phường Ô Chợ Dừa đã bàn giao 2 đối tượng cho Công an quận Đống Đa củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm.

Đài Hà Nội đã đề nghị các cơ quan chức năng xác minh làm rõ sự việc và xử lý nghiêm hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của các đối tượng hành hung phóng viên, thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ các nhà báo khi đang tác nghiệp đúng quy định của pháp luật.