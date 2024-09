Khởi tố đối tượng xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước

TPO - Ngày 26/9, Công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hồng Vân (SN 1962, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 15/9 đến 20/9, bà Vân đã sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải nhiều bài viết có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, vu khống nhằm hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Các bài viết đăng công khai gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trước đó, bà Vân đến trụ sở UBND tỉnh Thái Nguyên cùng một nhóm người, yêu cầu được gặp lãnh đạo tỉnh để chất vấn các nội dung liên quan đến Dự án xây dựng đường dây điện 220 Kv Thái Nguyên - Tuyên Quang đi qua huyện Đại Từ. Tại đây, bà Vân đã có những lời nói xúc phạm, vu khống lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Lực lượng chức năng đã yêu cầu công dân không tập trung đông người và di chuyển đến trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh để làm việc nhưng bà Vân không chấp hành. Sau đó có hành vi nêu trên. Lực lượng chức năng Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra làm rõ, để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật. Nguyễn Duy Chiến