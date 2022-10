Khởi tố con rể truy sát gia đình nhà vợ khiến 4 người thương vong

TPO - Giữa tháng 7, bị can có biểu hiện khác thường và đã được gia đình đưa đi khám bệnh tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ngày 11/10, trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thành (SN 1979, trú tại xã Sơn Bình, huyện Châu Đức) về hành vi giết người. Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phê chuẩn các quyết định trên.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 14 giờ ngày 9/10, Thành cầm rựa đi sang nhà bố mẹ vợ ở sát bên cạnh. Đến nơi, Thành chém ông L.H. (SN 1941, là bố vợ) một nhát vào cổ tay trái. Lúc này, bà P.T.L. (SN 1945, là mẹ vợ), chị L.T.T. (SN 1975, là chị vợ) và chị L.T.H. (SN 1978, vợ của Thành) vào can ngăn thì cả 3 cùng bị Thành dùng rựa chém.

Hậu quả, bà L. tử vong tại chỗ. Cả 3 người là ông L.H, chị L.T.H, chị L.T.T, bị thương nặng. Sau khi gây án, Thành bị mọi người xung quanh và lực lượng công an khống chế, bắt giữ. Những người bị thương được nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành chưa từng có tiền án, tiền sự. Ngày 12/7, Thành bị đau đầu, có biểu hiện khác thường và đã được gia đình đưa đi khám bệnh tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Thành được chẩn đoán có hội chứng động mạch sống nền, phản ứng stress và rối loạn thích ứng, có dấu hiệu thiếu máu não, chóng mặt. Thành được mua thuốc 7 ngày cho về nhà điều trị, nhưng sau đó không tái khám tại đây.