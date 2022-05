Khởi tố, bắt giam 4 giáo viên làm giả học bạ THPT

TPO - Lợi dụng vị trí là quản lý, giáo viên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên tại tỉnh Nam Định, 4 giáo viên đã câu kết với nhau làm giả nhiều học bạ PTTH để cấp cho nhiều người, giúp các đối tượng này hợp lý hoá bằng cấp.

Ngày 14/5, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 cán bộ, giáo viên về tội “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trung tâm GDTX Nghĩa Tân (nay là Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nghĩa Hưng) và Trung tâm GDTX huyện Nam Trực (nay là Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nam Trực).

4 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Vũ Văn Tuế (64 tuổi, nguyên Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nghĩa Hưng, Vũ Thị Hạnh, 62 tuổi, nguyên Tổ trưởng tổ Văn hóa – Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nghĩa Hưng), Đinh Quang Hòa (52 tuổi, nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Nam Trực giai đoạn 2009-2017, nay là Phó Giám đốc Trung tâm GDNN – GDTX huyện Nam Trực và Trần Đăng Nghiêm (59 tuổi, nguyên giáo viên bộ môn Toán - Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nam Trực).

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, trong giai đoạn năm 2011- 2012, các bị can trên có hành vi cấu kết với nhau hoàn thiện hồ sơ, giả mạo tài liệu để hợp thức hóa quy trình, thủ tục cấp học bạ bổ túc trung học trái quy định cho nhiều người không đủ điều kiện.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định đang tiếp tục tập trung điều tra, mở rộng vụ án.