Khởi tố 5 công nhân trộm tài sản của Công ty LG Display

TPO - Từ tháng 3 đến tháng 6/2022, nhóm công nhân làm việc tại Công ty LG Display (KCN Tràng Duệ, huyện An Dương, Hải Phòng) nhiều lần trộm khay kim loại đựng đồ tại công ty sau đó bán thu lời hơn 500 triệu đồng.

Ngày 4/8, Cơ quan CSĐT – Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội “Trộm cắp tài sản”, xảy ra tại Công ty LG Display (trụ sở tại KCN Tràng Duệ, huyện An Dương) .

5 bị can này gồm: Phạm Văn Mạnh (SN 1993), Nguyễn Văn Toản (SN 1995, cùng trú huyện An Lão); Đào Công Tùng (SN 1994), Vũ Tiến Trung (SN 1994, cùng trú quận Lê Chân) và Đỗ Quang Thái (SN 1989, trú huyện An Dương).

Công an huyện An Dương cũng vừa bàn giao hồ sơ, các bị can cho Văn phòng Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng thụ lý.

Trước đó, đại diện Công ty LG Display có đơn trình báo tới cơ quan công an về việc xảy ra vụ trộm cắp khay nhựa đựng linh kiện điện tử tại công ty.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện An Dương đã huy động lực lượng vào cuộc điều tra, xác minh. Qua đó, triệu tập một số công nhân đang làm việc tại Công ty LG Display để làm rõ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai, từ tháng 3 đến tháng 6/2022 nhóm công nhân trên đã nhiều lần trộm cắp các khay nhựa, nhôm, sắt của công ty để bán cho Phạm Đức Thịnh qua đó thu lợi tổng giá trị hơn 500 triệu đồng.

Đến đêm 15/6, khi nhóm công nhân đang tiếp tục hành vi trộm cắp thì bị phát hiện.