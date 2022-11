Khởi tố 3 đối tượng liên quan 79 căn biệt thự trái phép ở Phú Quốc

TPO - Ba bị can được xác định có dấu hiệu lừa đảo, bán đất do nhà nước quản lý liên quan đến 79 căn biệt thự trái phép ở Phú Quốc.

Ngày 11/11, theo nguồn tin của Tiền Phong, Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can liên quan đến 79 căn biệt thự xây dựng không phép trên đất do nhà nước quản lý.

Theo đó, hành vi của 3 bị can này được xác định có dấu hiệu lừa đảo, bán đất do nhà nước quản lý liên quan đến khu đất xây dựng các căn biệt thự nói trên ở khu vực Bãi Trường, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ.

Bước đầu, công an cũng đã xác định được một số bị hại liên quan đến việc mua bán. Do vụ việc đang trong quá trình điều tra, nên danh tính của các bị can chưa được công bố.

Cách đây 2 ngày, chính quyền TP. Phú Quốc đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ 2/79 căn biệt thự xây dựng trái phép tại khu đất do nhà nước quản lý rộng khoảng 18 ha ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ.

Việc cưỡng chế được tiến hành sau nhiều lần chính quyền đã nhắc nhở, xử phạt, tuyên truyền vận động tháo dỡ di dời vật kiến trúc ra khỏi đất bao chiếm, khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Tuy nhiên, chủ hai căn biệt thự này vẫn không chấp hành nên tiến hành cưỡng chế theo quy định.

Khu đất xây dựng 79 căn biệt thự nói trên là đất được UBND tỉnh Kiên Giang thu hồi giao cho UBND xã Dương Tơ trực tiếp quản lý. Khoảng năm 2017- 2018, một số người dân địa phương đã tiến hành bán đất bằng giấy trao tay cho nhiều người từ các tỉnh/thành phố khác vào mua.

Những chủ nhân mới này đã tiến hành tự chia lô có diện tích từ 200- 350m2/lô, làm đường bê tông nội bộ, đặt đường ống cấp- thoát nước, kéo điện, sau đó bán lại cho nhiều người khác xây dựng tổng cộng 79 căn nhà dạng biệt thự kiên cố.

Tháng 9/2022, Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh Kiên Giang phát hiện và chỉ đình chỉ việc xây dựng để tiến hành các thủ tục xử lý theo định đối với công trình xây dựng không phép. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hiện trạng, đo đạc thực tế, thu thập hồ sơ, xác minh nguồn gốc đất và quá trình sử dụng đất đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình này.

UBND xã Dương Tơ nhiều lần ra thông báo mời chủ nhân các căn biệt thự đến làm việc, xác minh nguồn gốc đất, quá trình mua bán, xây dựng... thì hàng chục người đến liên hệ để nộp giấy mua bán viết tay.