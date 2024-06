Khởi tố 12 đối tượng trong vụ đánh bạc lớn tại Quảng Trị

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc ngày 11/6/2024 xảy ra tại khu phố Lập Thạch, phường Đông Lễ, TP Đông Hà.

Chiều 19/6, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đông Hà vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc ngày 11/6 tại khu phố Lập Thạch, phường Đông Lễ, TP Đông Hà.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đông Hà khởi tố tội danh tổ chức đánh bạc và thực hiện lệnh bắt tạm giam 8 bị can trú tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, gồm: Trương Quốc Nam (SN 1986), Trương Quốc Dũng (SN 1975), Nguyễn Đức Phú (SN 1988), Lê Ngọc Hùng (SN 1983), Lê Ngọc Tuấn (SN 1992), Hà Hữu Thành (SN 1991), Trương Văn Bảo (SN 1985), Nguyễn Quang Hợp (SN 1992).

Khởi tố tội danh đánh bạc và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can, gồm Trần Minh Tuấn (SN 1998, trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Thành Luân (SN 1988, ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), Bùi Đình Thê (SN 1974, trú tại TP Thủ Đức, TPHCM). Đồng thời, Cơ quan CSĐT đã khởi tố tội danh tổ chức đánh bạc và ra quyết định truy nã Phan Văn Thanh (SN 1992, trú tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, ngày 11/6, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Đức Hải- Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, các lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã tổ chức bắt quả tang vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức "xóc đĩa", bắt giữ 16 con bạc cùng tang vật gần 1 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu liên quan tại khu vực chòi canh tôm ở khu phố Lập Thạch, phường Đông Lễ, TP Đông Hà.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.