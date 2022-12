Khởi công đường sách thành phố Thủ Đức

TPO - Năm 2022, Công an TPHCM đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.