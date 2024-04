Khi nào rụng tóc là bất thường?

TPO - Rụng tóc ở mức độ nhất định là bình thường. Theo Học viện Da liễu Hoa Kỳ, chúng ta rụng trung bình từ 50 đến 100 sợi tóc mỗi ngày. Còn việc rụng nhiều tóc hơn số tóc mọc lại thì đó sẽ thực sự là vấn đề.

Tóc phát triển theo bốn giai đoạn: Anagen – giai đoạn phát triển; Catagen – giai đoạn chuyển đổi; Telogen – giai đoạn thoái triển; và Exogen – Giai đoạn tăng trưởng mới. Khoảng 85% tóc ở giai đoạn phát triển, 25% còn lại duy trì ở 3 giai đoạn tiếp theo. Trong đó, giai đoạn Anagen có thể kéo dài từ hai đến tám năm, Catagen trong hai tuần ngắn ngủi, Telogen trong khoảng ba tháng trước khi sợi rụng và Exogen kéo dài 2-5 tháng.

Trong cuộc đời của một người bình thường, mỗi nang tóc sẽ trải qua chu kỳ này từ 10 đến 30 lần. Khi một người già đi, giai đoạn Anagen sẽ ngắn hơn và có ít nang tóc ở giai đoạn Anagen hơn.

Mỗi chân tóc có thể ở các giai đoạn khác nhau trong cùng một thời điểm. Do đó rụng tóc ở mức độ nhất định là bình thường. Theo Học viện Da liễu Hoa Kỳ, chúng ta rụng trung bình từ 50 đến 100 sợi tóc mỗi ngày.

Ngoài ra, đôi khi chải tóc bạn thấy tóc bám trên lược, nhưng có thể không phải là do rụng tóc. Tiến sĩ Lynn McKinley-Grant, Phó Giáo sư da liễu tại Đại học Y khoa Đại học Howard, nói với Live Science: “Đôi khi tóc mà bạn thấy trên lược là do quá trình gãy tóc”. Tình trạng gãy rụng có thể xảy ra do chải tóc quá nhiều hoặc tạo kiểu như tết tóc.

Còn việc rụng nhiều tóc hơn số tóc mọc lại thì đó sẽ thực sự là vấn đề. McKinley-Grant cho biết khi nhận thấy đuôi tóc mỏng hơn, tóc rụng hơn 100 sợi và không rõ nguyên nhân; tóc rụng ở một số vị trí nhất định, thành từng mảng hói tròn; chân tóc thưa thớt, một số trường hợp tóc con có mọc lên nhưng rất mảnh và yếu, có khi lại xoăn tít... thì bạn nên đi gặp bác sỹ. Một số hiện tượng kèm theo khi rụng tóc là ngứa da đầu, có vết hồng ban trên da đầu. Với những triệu chứng này thì rất có thể là rụng tóc do bệnh nấm da đầu và cũng cần đi khám da liễu sớm.

McKinley-Grant cho biết: “Da, tóc và móng thực sự phản ánh sức khỏe tổng thể của bạn, giúp xác định các vấn đề tiềm ẩn như tim, gan, thiếu máu và viêm khớp”.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến rụng tóc như chế độ ăn uống, căng thẳng về thể chất hoặc tinh thần quá mức, thay đổi nội tiết tố, rối loạn tự miễn dịch, một số loại thuốc. Các cuộc phẫu thuật lớn, các ca bệnh cúm hoặc COVID-19 nặng, hóa trị, tiểu đường, thiếu máu, rối loạn tuyến giáp, thay đổi nội tiết tố khi mang thai có thể dẫn đến việc rụng tóc nhanh và nhiều.

Một số vấn đề về da đầu như vảy nến, viêm da tiết bã cũng có thể làm tổn thương nang tóc, dẫn đến rụng tóc.

Diễm Linh