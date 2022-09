Khi nào Hà Nội thu học phí các trường mầm non và phổ thông?

TPO - Hà Nội vừa phê duyệt mức học phí cho năm học mới 2022-2023 dao động từ 50.000 đồng đến 300.000 đồng/tháng đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông. Tuy nhiên, thời điểm này các trường chưa thu học phí và chờ hướng dẫn.

Vừa qua, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn cũng như cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng học sinh năm học này.

Cụ thể, Nghị quyết quy định mức học phí áp dụng với đối tượng: trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (không bao gồm cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao), học viên đang theo học tại cơ sở giáo dục thường xuyên công lập và cơ sở đào tạo khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố; các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập.

Theo đó, mức học phí năm học 2022-2023 áp cho học sinh Hà Nội được chia làm 3 vùng gồm: thành thị; nông thôn và vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong đó ở vùng thành thị (học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn các phường và thị trấn) các bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) đều là 300.000 đồng/học sinh/tháng.

Ở vùng nông thôn (học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn các xã trừ các xã miền núi), các bậc mầm non, tiểu học, THCS là 100.000 đồng/học sinh/tháng; THPT là 200.000 đồng/học sinh/tháng.

Ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi (học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã miền núi), các bậc mầm non, tiểu học, THCS là 50.000 đồng/học sinh/tháng; THPT 100.000 đồng/học sinh/tháng.

Mức học phí theo hình thức học trực tuyến bằng 75% mức học phí nêu trên.

Theo HĐND thành phố Hà Nội, việc áp dụng học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ là việc bắt buộc thực hiện theo lộ trình nhằm từng bước nâng cao chất lượng công tác giáo dục - đào tạo và tại thời điểm này thành phố quy định theo mức sàn (là mức thấp nhất) của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.

Khung học phí năm học 2022-2023 theo Nghị định 81 được quy định theo vùng và các cấp học, trong đó bậc mầm non, tiểu học có mức thu thấp nhất là 50.000 đồng đối với khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi, cao nhất là 540.000 đồng đối với khu vực thành thị; THCS thấp nhất 50.000 đồng, cao nhất 650.000 đồng; THPT thấp nhất là 100.000 đồng, cao nhất là 650.000 đồng.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy định trên để quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền cũng như quyết định sắp xếp, phân loại vùng trên địa bàn để cơ sở giáo dục áp dụng mức thu học phí.

Tại Hà Nội, dù áp mức học phí mới tuy nhiên, Hà Nội sẽ cấp bù phần chênh lệch của học phí năm học này so với năm ngoái. Cùng với đó, thành phố tiếp tục hỗ trợ 50% học phí cho cả năm học 2022-2023 nhằm giúp giảm bớt khó khăn của người dân sau dịch COVID-19. Tổng ngân sách thành phố chi cho hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 sẽ khoảng 1.133 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, học sinh Hà Nội đã bước sang tuần thứ 3 sau lễ khai giảng năm học mới nhưng các trường khối công lập vẫn chưa thu học phí năm học. Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, đơn vị đang chuẩn bị trình hướng dẫn thu chi năm học mới. Do đó, các quận, huyện, thị xã đang chờ thông báo chính thức của thành phố và phê duyệt phương án thu học phí của học sinh các trường.