TPO - Chiều 23/12, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh Tuyên Quang, tổ chức Lễ Khánh thành Nhà Văn hóa Cộng đồng dân tộc Pà Thẻn tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Dự chương trình có ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Chẩu Văn Lâm - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam. Cùng dự có ông Hoàng Bình Quân - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại T.Ư, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc

Phát biểu tại chương trình, ông Đỗ Văn Chiến cho biết, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc; đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, nâng cao thực chất đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thu hẹp dần khoảng cách về thu nhập so với vùng phát triển.

Ông Chiến biểu dương Ban Bí thư T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động xã hội hóa để trao tặng nhà văn hóa cho 16 dân tộc ít người, có dưới 10.000 dân.

Trong không khí phấn khởi khánh thành Nhà Văn hóa Cộng đồng dân tộc Pà Thẻn tại xã Hồng Quang, ông Chiến mong muốn và đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, bà con nhân dân phát huy truyền thống quê hương cách mạng, giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí; tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau; đề cao cảnh giác cách mạng, không nghe theo lời kẻ xấu, tích cực phòng chống tệ nạn xã hội để xây dựng cuộc sống ấm no, an ninh, an toàn.

“Cùng với phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, phải cùng nhau giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình: tiếng nói, chữ viết, trang phục, làn điệu dân ca, tình làng nghĩa xóm, chan hòa yêu thương, nhất là giữ gìn hồn cốt của người dân tộc trung thực, thật thà, tốt bụng, chịu thương, chịu khó”, ông Chiến nói.

Dù khó khăn đến đâu cũng phải tạo điều kiện cho các cháu đi học. Học tập là con đường ngắn nhất để thay đổi cuộc sống, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn; cùng nhau giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; gìn giữ, bảo vệ rừng, bởi giữ rừng là giữ nguồn nước, giữ cho sự sống sinh sôi nảy nở”, ông Chiến nhấn mạnh.

Công trình từ 1 triệu bước chân

Nhà Văn hóa Cộng đồng dân tộc Pà Thẻn được khởi công xây dựng từ tháng 7/2023, công trình được đầu tư xây dựng với tổng diện tích xây dựng 3.222 m2 do T.Ư Hội LHTN Việt Nam triển khai với sự đồng hành của Ngân hàng Sacombank và UBND huyện Lâm Bình, tổng kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng. Công trình được thiết kế mang nét đặc trưng của đồng bào dân tộc Pà Thẻn.

Công trình không chỉ được xây dựng từ nguồn hỗ trợ của Sacombank, UBND huyện Lâm Bình, mà điều đáng quý và trân trọng là Nhà văn hoá dành tặng bà con Pà Thẻn đến từ sự chung tay, góp sức từ 1 triệu bước chân đi bộ, chạy bộ của đoàn viên, hội viên, thanh niên, người dân trên địa bàn cả nước.

Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng 20 suất quà, 500 áo ấm cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và 50 túi quà an sinh cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lâm Bình.

Ban tổ chức cũng trao biển tượng trưng hỗ trợ xây dựng 5 công trình “Ngôi Nhà Hạnh Phúc” cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, 1 công trình “Cầu hạnh phúc” và 1 “Phòng tin học cho em” với tổng trị giá hơn 850 triệu đồng.

Cũng nhân dịp này, Ban tổ chức đã triển khai các hoạt động khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân dân tộc Pà Thẻn; biểu diễn văn hóa truyền thống của người dân tộc Pà Thẻn.





Chương trình được triển khai trên quy mô toàn quốc nhằm đẩy mạnh phong trào đi bộ, chạy bộ, nâng cao thể chất, rèn luyện sức khoẻ trong đoàn viên, hội viên, thanh niên, đồng thời với mỗi km đi bộ, chạy bộ tương ứng 1.000 đồng, thông qua đó huy động 16 tỷ đồng xây dựng 16 Trong thời gian từ năm 2020 đến nay, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã triển khai chương trình “ Những bước chân vì cộng đồng ” với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).Chương trình được triển khai trên quy mô toàn quốc nhằm đẩy mạnh phong trào đi bộ, chạy bộ, nâng cao thể chất, rèn luyện sức khoẻ trong đoàn viên, hội viên, thanh niên, đồng thời với mỗi km đi bộ, chạy bộ tương ứng 1.000 đồng, thông qua đó huy động 16 tỷ đồng xây dựng 16 Nhà Văn hoá cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số ít người tại Việt Nam.

Đến nay, chương trình đã triển khai được 14 chặng, với đông đảo hội viên, thanh niên tham gia và đạt được hơn 10 triệu km đi bộ, chạy bộ (tương đương hơn 10 tỉ đồng). Hiện có 6 nhà văn hóa cộng đồng dành tặng cho 6 đồng bào dân tộc rất ít người đã được khánh thành, đưa vào sử dụng.