Khánh Ly hát ca khúc ngoài danh mục đăng ký, nơi tổ chức show bị xử lý

TPO - Sau khi ca sỹ Khánh Ly hát ca khúc “Gia tài của mẹ” trong đêm nhạc “Dấu chân địa đàng” tổ chức tại TP.Đà Lạt gây xôn xao dư luận, Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc xử lý.

Sáng 30/6, ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở vừa phối hợp với cơ quan chức năng làm việc với đại diện đơn vị tổ chức đêm nhạc “Dấu chân địa đàng” vào đêm 25/6 tại sân khấu Mây - In The Nest (thôn Măng Lin, phường 7, TP.Đà Lạt).

Trong đêm nhạc đó, ca sĩ Khánh Ly hát ca khúc “Gia tài của mẹ” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, trong khi ca khúc này không nằm trong danh sách 24 bài hát đã được cơ quan chức năng duyệt trước đó.

Cụ thể, vào đầu tháng 6/2022, Công ty TNHH Mây Lang Thang xin tổ chức đêm nhạc “Dấu chân địa đàng” của ca sỹ Khánh Ly vào chiều tối 25/6 tại sân khấu Mây - In The Nest. Sau đó, công ty này đã điều chỉnh tăng số lượng bài hát lần 2 (gửi lên Phòng Quản lý Văn hoá để xin phép theo quy định) và trong đó cũng không có bài “Gia tài của mẹ” do cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác.

Sau khi diễn ra đêm ca nhạc “Dấu chân địa đàng” thu hút gần 1.000 khán giả, trên mạng xã hội xuất hiện một số clip thể hiện ca sỹ Khánh Ly đã hát bài “Gia tài của mẹ”, ca khúc nằm ngoài danh mục mà công ty tổ chức sự kiện đã đăng ký, kèm theo đó là những ý kiến trái chiều về nội dung bài hát.

Các phòng chuyên môn thuộc Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với đại diện của Công ty TNHH Mây Lang Thang, yêu cầu giải trình về buổi biểu diễn và cung cấp clip liên quan đến việc ca sĩ Khánh Ly biểu diễn ca khúc “Gia tài của mẹ” để làm rõ thêm vụ việc.

Theo ông Nguyễn Viết Vân, Sở đã lập biên bản xử lý hành chính và đang cân nhắc mức xử phạt đối với đơn vị tổ chức đêm nhạc “Dấu chân địa đàng” nói trên.