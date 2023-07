Khánh Hòa lên tiếng về siêu dự án The Arena tiếp tục xin điều chỉnh

TPO - Liên quan đến kiến nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án The Arena, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện Luật Đầu tư năm 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan đã có hiệu lực thi hành do đó, nhà đầu tư cần lập lại hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án theo quy định. Đây là một trong những dự án có số lần điều chỉnh nhiều nhất tại Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh ở Khánh Hòa.

Siêu dự án lại xin điều chỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KHĐT) tỉnh Khánh Hòa mới đây có Báo cáo tình hình thực hiện giải quyết và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm. Trong số hơn 90 kiến nghị gỡ vướng, nhiều doanh nghiệp mong muốn được điều chỉnh dự án.

Đáng chú ý, trong đó là đề nghị giải quyết thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án The Arena của Công ty CP Trần Thái Cam Ranh. Cũng như kiến nghị việc kéo dài thủ tục xác định giá đất dẫn đến doanh nghiệp không có cơ sở đóng tiền thuê đất.

Liên quan đến nội dung này, Sở KHĐT cho biết đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh về giải quyết hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án.

“Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Dự án The Arena, do Công ty CP Trần Thái Cam Ranh làm chủ đầu tư, đã được nộp vào ngày 08/9/2020 theo quy định và biểu mẫu của Luật Đầu tư năm 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Hồ sơ đã được Sở KHĐT thẩm định và có báo cáo. Tuy nhiên, hiện nay, Luật Đầu tư năm 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan đã có hiệu lực thi hành. Do đó, nhà đầu tư cần lập lại hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án theo quy định hiện hành.”, Sở KHĐT cho biết.

Cũng theo Sở KHĐT, trong trường hợp UBND tỉnh cho phép tiếp tục giải quyết hồ sơ đề nghị điều chỉnh Dự án The Arena, Sở sẽ hướng dẫn nhà đầu tư lập lại hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án với các thành phần hồ sơ và tài liệu để đảm bảo quá trình xem xét và giải quyết hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư. Sở KHĐT cũng đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh rà soát dự án.

Siêu dự án từng 5 lần điều chỉnh

Dự án The Arena là tổ hợp khu vui chơi giải trí kết hợp du lịch nghỉ dưỡng lớn nhất TP Cam Ranh do Công ty CP Trần Thái Cam Ranh làm chủ đầu tư khởi công xây dựng từ năm 2017 dù thời điểm đó chưa được cấp giấy phép xây dựng.

Đây là một trong những dự án có số lần điều chỉnh nhiều nhất tại Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh. Được biết, năm 2009, UBND tỉnh Khánh Hòa đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Đầu tư du lịch và Thể thao Trần Thái Nam Long thực hiện dự án “Khu liên hợp du lịch-thương mại-câu lạc bộ du thuyền Trần Thái Nam Long” tại các lô D14d, TT9 và TT3, thuộc Khu 4 Bắc bán đảo Cam Ranh (TP Cam Ranh) với 26,3ha trong thời hạn 50 năm.

Năm 2012, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thay đổi giấy chứng nhận đầu tư trên cho Công ty CP Trần Thái Cam Ranh tại dự án này với quy mô 27,5 ha với nội dung thuê đất trả tiền hàng năm (thời hạn 50 năm), để xây dựng khu biệt thự và căn hộ để bán và cho thuê. Đồng thời, yêu cầu sau 4 năm, dự án phải xây dựng và đưa vào sử dụng.

Thế nhưng, sau đó dự án liên tục được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và điều chỉnh quy hoạch chi tiết trong suốt từ năm 2012 đến cuối năm 2017.

Đầu tiên ngày 13/9/2012, UBND tỉnh Khánh Hoà ra Quyết định 1104 phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) cho dự án The Arena. Nhưng chỉ mấy tháng sau, ngày 1/2/2013 thì UBND tỉnh này đã ra Quyết định số 375 cho điều chỉnh cục bộ lần 1 đồ án quy hoạch chi tiết dự án. Đến ngày 28/10/2014, dự án lại tiếp tục được UBND tỉnh Khánh Hoà ra Quyết định 2854 cho điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết lần thứ 2.

Từ tháng 3 đến tháng 6/2016, UBND tỉnh Khánh Hoà lại tiếp tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết lần 3 và lần 4. Cuối cùng, vào ngày 15/6/2017 thì UBND tỉnh này tiếp tục ra Quyết định số 5115 cho chủ đầu tư điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết lần 5.

Theo tìm hiểu của PV, tại lần điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 (điều chỉnh lần thứ 5) ngày 15/12/2017, ngoài điều chỉnh chức năng, UBND tỉnh Khánh Hòa đã điều chỉnh tăng thêm hơn 2ha đất trong tổng số hơn 29ha đất cho dự án này. Điều đáng nói, tại lô đất A1-A4 diện tích 25.920m2 được quy hoạch xây căn hộ du lịch đất ở không hình thành đơn vị ở (Condotel - PV) cao từ 9 đến 25 tầng, cụ thể A1 là 25 tầng; A2 là 23 tầng; A3 và A4 là 9 tầng.

Liên quan đến loại hình đất ở không hình thành đơn vị ở, thời gian qua nhiều khách hàng mua căn hộ condotel tại dự án này liên tục phản ánh không được cấp “sổ đỏ”, không đảm bảo quyền lợi như cam kết dẫn đến khiếu kiện, tố cáo kéo dài.

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã đề nghị chủ đầu tư thực hiện theo yêu cầu của UBND tỉnh điều chỉnh tính chất "đất ở nông thôn (đất ở không hình thành đơn vị ở)" sang đất thương mại dịch vụ. Tuy nhiên, phía chủ đầu tư không đồng thuận với lý do dự án này đã hoàn thành, dự án đã được Bộ Xây dựng thẩm định và đi vào hoạt động.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay các dự án liên quan đến "đất ở nông thôn (đất ở không hình thành đơn vị ở)" đa số nằm trong diện thanh tra của Thanh tra Chính phủ nên đang đợi hướng dẫn xử lý. Chủ đầu tư muốn chuyển đổi tính chất sử dụng đất phải điều chỉnh quy hoạch, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư thì Sở mới có căn cứ xử lý các bước tiếp theo.

Cuối năm 2020, Thanh tra Chính phủ đã kết luận và kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến dự án The Arena Cam ranh do CTCP Trần Thái làm chủ đầu tư. Theo KLTT, dự án The Arena Cam Ranh đã thay đổi diện tích đất thuê qua nhiều lần điều chỉnh. Tại dự án này, UBND tỉnh Khánh Hòa lựa chọn chủ đầu tư không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư là vi phạm Điều 54 Luật Đầu tư 2005. Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ cho biết, dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2009, đến nay đã gần 10 năm nhưng tiến độ rất chậm...