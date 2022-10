Khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng lũ quét Kỳ Sơn

TPO - Ngành Y tế Nghệ An đã tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất do cơn lũ quét lịch sử vừa qua.

Ngày 8/10, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An dẫn đầu đoàn công tác đã có mặt tại huyện Kỳ Sơn để triển khai việc thăm, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ. Tại đây, người dân chịu thiệt hại trong cơn lũ quét lịch sử vừa qua được bố trí khám, chữa bệnh tại 5 điểm là UBND thị trấn Mường Xén; bản Hòa Sơn, Sơn Hà, Cầu Tám và Trường Cấp 2 xã Tà Cạ. Ngay từ sáng sớm, rất đông bà con dân bản đã có mặt tại các điểm khám, cấp thuốc. Các bác sĩ đã ân cần thăm hỏi, khám rất kỹ cho người dân để kịp thời phát hiện các bệnh mắc phải sau mưa lũ. Đặc biệt quan tâm đến các đối tượng là người già và trẻ nhỏ. Những người đến khám, tư vấn đều được cấp phát các loại thuốc chữa bệnh, thuốc bổ và thuốc phòng một số bệnh có thể xảy ra sau lũ, lụt. Với đồng bào vùng lũ, niềm mong mỏi của họ lúc này là có sức khỏe để xây dựng, sửa chữa lại nhà cửa đã bị lũ tàn phá. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, cán bộ nhân viên ngành y tế Nghệ An đã ủng hộ hơn 1,2 tỷ đồng để giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng do cơn bão số 4. Ngành y tế Nghệ An cũng trao hơn 40 triệu đồng ủng hộ cho Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn bị thiệt hại do cơn lũ vừa qua. Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cũng đã cử 25 y bác sỹ để khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí trị giá 100 triệu đồng và trao 14 suất quà. Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh trao 300 chăn ấm cho người dân Kỳ Sơn. PGS.TS Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An chia sẻ: “Chương trình khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí kéo dài trong 2 ngày 8-9/10, các y bác sĩ thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho tất cả người dân vùng lũ. Sau chương trình này, ngành Y tế Nghệ An sẽ tiếp tục tăng cường nhân lực, vật tư y tế để khám chữa bệnh, hướng dẫn và xử lý môi trường giúp người dân huyện Kỳ Sơn”. Thu Hiền