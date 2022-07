Khách sạn tối giản đầu tiên tại Việt Nam thu hút mạnh nhà đầu tư

VinHolidays nằm trong siêu quần thể Phú Quốc United Center đã chính thức “khai phá” thương hiệu khách sạn tối giản và thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Nằm ở tâm điểm của trung tâm giao thương nhộn nhịp 24/7, sản phẩm căn hộ nghỉ dưỡng đang được nhà đầu tư đua nhau săn đón.

Khách sạn tối giản, đón đầu tương lai

Theo Tổ chức du lịch Thế Giới (UNWTO), thế hệ Gen Z chính là “thế hệ vàng” mà ngành du lịch cần quan tâm hàng đầu hiện nay. Đây là thế hệ thích du lịch và trải nghiệm, có khả năng mang tới sự đột phá cho ngành du lịch.

Khảo sát của Expedia cho thấy, 58% thế hệ du khách mới ưu tiên chọn lựa những khách sạn có thể cung cấp đầy đủ dịch vụ, 35% tìm kiếm những trải nghiệm từ những khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Kiến tạo và bắt nhịp xu hướng nghỉ dưỡng mới của các tín đồ du lịch hiện đại và thế hệ tương lai, Phú Quốc United Center đã ra mắt dòng sản phẩm căn hộ tối giản VinHolidays, mang đến cho những tín đồ du lịch mê khám phá một kỳ nghỉ tràn ngập trải nghiệm ấn tượng từ siêu quần thể nghỉ dưỡng đẳng cấp Châu Á với chi phí cực kỳ hợp lý.

Nằm trong khu quần thể Phú Quốc United Center – nơi được lấy cảm hứng từ sự sôi động và đa sắc màu của những thành phố lễ hội nổi tiếng nhất thế giới, VinHolidays tại đây không đơn thuần chỉ là một điểm lưu trú mà còn mang tới những trải nghiệm tuyệt vời cho du khách suốt kỳ nghỉ.

Sản phẩm đầu tư hoàn hảo giữa tâm điểm sầm uất

Mục tiêu trở thành “khách sạn quốc dân” nên VinHolidays kiến tạo nên mô hình khách sạn có đầy đủ tiện nghi, với không gian lưu trú được tinh giản hợp lý. Điều này giúp du khách vừa có thể tiết kiệm chi phí, vừa được trải nghiệm các dịch vụ đẳng cấp của siêu quần thể Phú Quốc United Center cũng như đảo Ngọc một cách trọn vẹn.

Theo đó, toàn bộ 100% phòng nghỉ ở đây đều theo tiêu chuẩn quốc tế với lối thiết kế hiện đại, trẻ trung, sở hữu ban công riêng có tầm nhìn khoáng đạt. Trong khuôn viên lưu trú có hồ bơi khổng lồ 1.350m2 cho trải nghiệm nghỉ dưỡng đỉnh cao. Cùng với hệ thống nhà hàng cao cấp với sức chứa hơn 500 khách, phòng họp riêng tư, hiện đại đáp ứng các cuộc hội họp chuyên nghiệp, khu vui chơi trẻ em đầy màu sắc..., VinHolidays luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng.

Tiên phong phục vụ phong cách du lịch "đi nhiều hơn ở", chi phí lưu trú tại VinHolidays chỉ từ 1 triệu đồng/phòng/đêm. Điểm cộng của hệ thống khách sạn này chính là vị trí đắc địa, giữa một quần thể đầy ắp trải nghiệm khám phá.

Tọa lạc tại trung tâm của Grand World Phú Quốc – “thành phố không ngủ” nằm trong quần thể Phú Quốc United Center - khách đến nghỉ tại VinHolidays chỉ cần bước chân xuống sảnh có thể hoà mình vào dòng chảy giao thương sôi động, sầm uất suốt 24/7 với các tuyến phố thương mại, cùng hàng trăm hạng mục, công trình biểu tượng, khám phá.

VinHolidays cũng thừa hưởng những lợi thế khổng lồ mà siêu quần thể Phú Quốc United Center mang lại với hàng nghìn hạng mục vui chơi giải trí như: Casino đầu tiên và duy nhất cho người Việt Corona Casino; công viên bảo tồn động vật bán hoang dã đầu tiên tại Việt Nam - Vinpearl Safari, công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam và hàng đầu Châu Á - VinWonders Phú Quốc,...

Với những lý do đó, VinHolidays đảm bảo công suất khai thác suốt 365 ngày, đem lại dòng tiền ổn định cho nhà đầu tư. Khả năng vận hành và uy tín của Vinpearl được bảo chứng ngay trong giai đoạn căng thẳng dịch bệnh, khi vẫn đảm bảo các cam kết lợi nhuận với khách hàng. Bên cạnh đó, thương hiệu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, giải trí hàng đầu Việt Nam, sẽ thay chủ sở hữu vận hành kinh doanh, cho thuê hay tiến hành bảo trì và bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Nhờ đó, chủ sở hữu có thể an tâm đầu tư, an toàn tuyệt đối và an nhàn sinh lời với siêu phẩm đầu tư VinHolidays.

Đặc biệt, VinHolidays còn có thể đưa vào khai thác kinh doanh ngay mà không cần chờ đợi lâu. Với tỷ suất lợi nhuận hấp dẫn, chi phí đầu tư và vận hành thấp, kế thừa tiện ích và lượng khách khổng lồ tại Phú Quốc United Center, căn hộ nghỉ dưỡng VinHolidays là sản phẩm chiếm trọn sóng đầu tư trong thời gian vừa qua.