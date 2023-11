Khách sạn, nhà hàng xây trái phép bên vịnh Vĩnh Hy

TP - Vịnh Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) là 1 trong 8 vịnh đẹp nhất nước ta và được công nhận là danh thắng cấp quốc gia vào năm 2020. Nhưng trong thời gian qua, hàng loạt khách sạn, homestay, nhà hàng nổi… được các cá nhân và doanh nghiệp ngang nhiên xây dựng trái phép tại khu vực thắng cảnh này.

Lấn chiếm, xây dựng trái phép tràn lan

Ngày 21/11, UBND huyện Ninh Hải cho biết vừa có kết luận thanh tra, kiểm tra tình hình cấp giấy phép xây dựng, du lịch, cơ sở lưu trú tại vịnh Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải. Qua kiểm tra, huyện này phát hiện hàng loạt khách sạn, homestay, nhà hàng nổi, hàng quán kinh doanh… có nhiều sai phạm liên quan đến lấn chiếm, sử dụng đất trái mục đích tại khu vực vịnh Vĩnh Hy.

Cụ thể, ở khu vực suối Lồ Ồ có 6 hộ dân ngang nhiên sử dụng đất trồng lúa, cây lâu năm để mở quán cà phê và quán bán đồ nướng. Tại thửa đất số 283 do ông H.L đứng tên, nguồn gốc đất trồng cây nhưng chủ hộ đã xây dựng nhà chòi, ao nước, sàn gỗ… nhà chòi xây dựng bằng gạch phục vụ ăn uống. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình giấy phép phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Còn thửa đất số 235 là đất trồng cây lâu năm nhưng lại mở kinh doanh nhà vườn có tên Timo, chủ sử dụng là người có quốc tịch Phần Lan hiện đang sinh sống tại đây.

Trong khi đó, thửa đất số 206 do ông K.N chủ hộ xây dựng nhà khoảng 50m2 trên đất lúa từ năm 2015. Ngoài các công trình vi phạm, ông này còn tự ý xây dựng mái tôn với trụ sắt chiếm đường giao thông do xã quản lý. Còn tại thửa đất số 242, chủ hộ đã chiếm đường giao thông, sử dụng 723m2 đất công do xã quản lý để sử dụng riêng và phục vụ kinh doanh.

Kết luận thanh tra của UBND huyện Ninh Hải cho biết, đến nay hành vi lấn chiếm đường giao thông, sử dụng đất công do xã quản lý cho thấy UBND xã Vĩnh Hải chưa thực hiện hết trách nhiệm của xã về quản lý đất đai. UBND xã Vĩnh Hải cũng chưa lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và khắc phục hậu quả nên các hộ vẫn cơi nới, mở rộng vi phạm. Đặc biệt, có yếu tố người nước ngoài hoạt động và sinh sống nhưng địa phương chưa quản lý chặt chẽ, báo cáo kịp thời.

Nhiều khách sạn, nhà hàng hoạt động “chui”

Trong đợt thanh tra nói trên, đoàn công tác của UBND huyện Ninh Hải cũng đã phát hiện 9 khách sạn, nhà nghỉ, homestay có nhiều vi phạm. Tại khách sạn Châu Gia, chủ cơ sở này có hành vi lấn chiếm đất ranh giới thu hồi hệ thống gia cố mái ta luy dòng chảy tại vị trí hai mố cầu hạng mục xây dựng cầu Vĩnh Hy và đường dẫn vào cầu. Chủ cơ sở còn chiếm hai tuyến kè kết hợp đường giao thông dọc suối Lồ Ồ, chiếm phần diện tích xây dựng đường dẫn vào cầu Vĩnh Hy. Đoàn thanh tra đã 3 lần liên hệ nhưng chủ cơ sở không cung cấp hồ sơ, không cử đại diện làm việc.

Bên cạnh đó, đoàn thanh tra phát hiện nhiều cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ, homestay chưa đủ điều kiện hoạt động. Các cơ sở chưa có giấy phép xây dựng gồm các homestay Lồ Ồ, Chành Rành, hải sản Làng Chài…. Nhà nghỉ Vũ Hà, Thành Hương và Vĩnh Vy cũng không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Có 7 nhà hàng nổi của các đơn vị gồm: Công ty Tân Vĩnh Cường, Madame Hoàng Vĩnh Hy, Vĩnh Hy Discovery và các hộ kinh doanh có biển hiệu Út Thành, nhà bè Dũng Nhân có bè gỗ cập vào nhà hàng nổi nhưng không đủ điều kiện kinh doanh. Ngoài ra, chủ các nhà bè kết nối với đất liền bởi cầu nổi cũng đã sử dụng đất thuộc Vườn Quốc gia Núi Chúa quản lý đến nay chưa xử lý dứt điểm, chưa khắc phục hậu quả, chưa tháo dỡ.

UBND huyện Ninh Hải đã giao UBND xã Vĩnh Hải phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện khẩn trương tiến hành lập hồ sơ, thủ tục xử lý hành vi vi phạm đất đai theo quy định và cưỡng chế khắc phục hậu quả đối với các trường hợp… sử dụng đất trái phép tại khu vực suối Lồ Ồ. Để lập lại trật tự tại vịnh Vĩnh Hy, UBND huyện Ninh Hải cho biết cũng sẽ chấm dứt hoạt động các nhà hàng bè nổi hoạt động trái phép, không đảm bảo an toàn thực phẩm, xử lý triệt để việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và xây dựng trái phép.