Khách nam bị đuổi khỏi máy bay trước giờ cất cánh

TPO - Một nam hành khách trên chuyến bay của Singapore Airlines đã bị đưa ra khỏi máy bay với cáo buộc có lời lẽ lăng mạ phi hành đoàn.

Sự việc diễn ra trên chuyến bay SQ897 từ Hồng Kông, Trung Quốc đến Singapore vào ngày 10/9.

Truyền thông địa phương đưa tin, một nam hành khách 71 tuổi quốc tịch Singapore đã có phản ứng dữ dội khi tiếp viên hành không yêu cầu ông ta không mang theo đồ uống có cồn lên máy bay.

Người phát ngôn của Hãng hàng không Singapore Airlines xác nhận sự việc có hành khách bị đưa khỏi máy bay trước khi cất cánh: “Sau khi có một nam hành khách liên tục lăng mạ phi hành đoàn trên máy bay, các phi công của chúng tôi đã đánh giá tình hình và quyết định cho hành khách đó xuống máy bay để đảm bảo an toàn cho những người khác. Phi hành đoàn bàn giao khách này cho chính quyền địa phương tại sân bay quốc tế Hong Kong".

Sau 3 giờ bị hoãn vì sự cố, chuyến bay đến sân bay Changi của Singapore lúc 2h48 sáng ngày 11/9.

“Sự an toàn của khách hàng và nhân viên luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Hãng tin rằng tất cả nhân viên của chúng tôi đều có quyền được hưởng môi trường làm việc an toàn và tôn trọng, và không chấp nhận hành vi lạm dụng đối với nhân viên của chúng tôi” - người phát ngôn của Singapore Airlines cho biết và gửi lời xin lỗi toàn thể hành khách trên chuyến bay vì sự bất tiện do sự cố này gây ra.

Thanh Huyền