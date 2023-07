Kênh xuất khẩu triệu USD

TP - Thông qua kiều bào ở các nước, việc đưa hàng hóa, đặc biệt là nông sản Việt ra thế giới của nhiều doanh nghiệp trong nước trở nên thuận lợi, nhanh chóng và hiệu quả.

Kênh kiều bào

Ông Nguyễn Ngọc Luận, Giám đốc Công ty TNHH Liên kết Thương mại Toàn Cầu (TPHCM) cho biết, trong những năm qua công ty đã đưa hàng chục loại cà phê trái cây được chế biến từ khoai môn, dừa, đậu xanh…, và gần đây là các loại trái cây sang Mỹ, Úc...

Ông Luận cho biết, việc xuất khẩu ban đầu không hề dễ dàng, bởi không đủ nguồn lực tài chính để đồng hành với doanh nghiệp (DN) nước ngoài quảng bá sản phẩm. “Ban đầu chúng tôi chọn đối tác phân phối là người bản địa tại các nước. Là những nhà phân phối lớn nhưng họ không quan tâm thương hiệu Việt nên dù mất nhiều chi phí marketing nhưng chúng tôi vẫn thất bại. Sau đó, chúng tôi chuyển hướng, hợp tác với các DN của Việt kiều ở nước sở tại. Đến nay, 80% đối tác tại nước ngoài của công ty là DN của kiều bào, việc hợp tác phân phối hàng hóa rất thuận lợi” - ông Luận chia sẻ.

Nhờ kết nối với một doanh nhân Việt kiều tại Mỹ, Công ty Chế biến thực phẩm công nghệ Sông Hương (TPHCM) gặp thuận lợi trong việc đưa sản phẩm truyền thống như bánh nậm, bánh lọc, mắm ruốc, mắm cá linh, tôm chua cà pháo… đến xứ cờ hoa. Bên cạnh đó, công ty còn thực hiện các buổi phát sóng trực tiếp, làm clip giới thiệu ẩm thực Việt Nam được đông đảo kiều bào theo dõi. “Nhờ kênh kiều bào, việc sản xuất của công ty thuận lợi rất nhiều”, ông Nguyễn Lê Quốc Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty, nói. Ông Tuấn cho biết, tất cả các sản phẩm xuất khẩu của Sông Hương đều tuân thủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, có giấy chứng nhận của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA)… Dự kiến năm nay, doanh số xuất khẩu các loại đặc sản của công ty sang thị trường Mỹ đạt 1,5-2 triệu USD.

Trò chuyện cùng PV Tiền Phong, kiều bào đang sinh sống tại các quốc gia đều nhìn nhận, hàng Việt Nam xuất khẩu ngày càng được đầu tư cả về chất lượng, mẫu mã. Dù xa quê đã hơn 30 năm nhưng bà Trần Thị Chang (kiều bào Malaysia) vẫn ưu tiên chọn thực phẩm Việt trong đời sống hằng ngày. “Ở Malaysia có nhiều cửa hàng tạp hóa do người Việt buôn bán, trong đó đều là các sản phẩm Việt nhập khẩu chính ngạch. Mùa nào thức nấy, đủ các loại nông sản như xoài, bưởi, quả bơ…, tôm cá của Việt Nam cũng đầy ắp, chỉ cần gọi điện thoại liền được giao tận nhà”, bà Chang phấn khởi nói. Từng đặt chân đến nhiều quốc gia ở châu Âu, bà Chang cho rằng, chưa bao giờ hàng Việt, thương hiệu Việt lại xuất hiện tại các siêu thị ở nước ngoài nhiều như lúc này. “Người Việt dùng hàng Việt ngoài lý do chất lượng không thua kém hàng ngoại, mà giá cả lại hợp lý. Những sản phẩm như dệt may, cà phê, nước giải khát, mỳ… không chỉ được người tiêu dùng Việt mà cả người nước ngoài ưa chuộng. Đáng quý hơn, dùng hàng Việt là thể hiện niềm tự hào với sản phẩm của Việt Nam”, bà Chang bày tỏ.

Cánh tay nối dài

Ông Nguyễn Đình Phú, Chủ tịch Hội Doanh nhân người Việt tại Mỹ (VENUSA) cho biết, VENUSA đã phối hợp tốt với chính quyền TPHCM hỗ trợ DN các ngành hàng rau củ quả tươi, nông sản chế biến, hàng tiêu dùng trong nước thâm nhập thị trường Mỹ. Ngoài ra, hội còn giới thiệu, kết nối nhà mua hàng Mỹ với nhà sản xuất Việt Nam; làm đại diện tại Mỹ cho một số nhà máy, DN trong nước. Mô hình này khá hiệu quả nên sẽ được nhân rộng trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Phú Hòa, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Úc, cho biết, thương vụ Việt Nam tại Úc luôn phối hợp chặt chẽ với các DN để quảng bá hàng hóa Việt, giúp bán nông sản Việt với giá cao hơn. Gạo ST25 của Việt Nam đã phủ khắp nước Úc, sầu riêng Việt Nam cũng thâm nhập thị trường thành công. Sắp tới, Thương vụ sẽ phối hợp tổ chức các sự kiện xúc tiến tiêu thụ quả vải, nhãn, dừa Việt Nam, mở ra triển vọng thâm nhập thị trường này.

Là người có thâm niên xúc tiến đưa hàng Việt Nam sang Hàn Quốc, ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA), nhìn nhận, DN muốn bán hàng vào những thị trường khó tính như Hàn Quốc, Nhật, châu Âu, Mỹ… trước tiên phải đáp ứng các tiêu chuẩn của nước sở tại. “VKBIA là cánh tay nối dài của các DN Việt trong việc liên kết với các tập đoàn nước ngoài, mang sản phẩm Việt Nam ra nước ngoài và đem về giá trị thực cho DN Việt, phát triển hàng Việt. VKBIA mong muốn thành lập trung tâm xúc tiến hàng hoá xuất khẩu Việt Nam tại Hàn Quốc để đẩy mạnh phối hợp với các tập đoàn phân phối lớn của Hàn Quốc lẫn doanh nghiệp của người Việt tại đây nhằm giới thiệu thêm nhiều mặt hàng thế mạnh của Việt Nam đến thị trường Hàn Quốc”, ông Linh cho biết.

Ông Danny Võ Thành Đăng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, cho rằng, muốn vận động người Việt ở nước ngoài dùng hàng Việt thì trước tiên phải có hàng Việt ở nước ngoài. Điều này cần có chính sách, lộ trình, thậm chí chương trình tư vấn cho DN Việt “gánh hàng” ra thế giới một cách thuận lợi nhất. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng cần có những “đội gác cổng” để đảm bảo sản phẩm và dịch vụ Việt Nam xuất khẩu đảm bảo được chất lượng, giá trị thương hiệu nhằm tạo dựng uy tín bền vững.

Tại hội nghị Vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tổ chức mới đây, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đề nghị Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM, các hội đoàn doanh nhân về người Việt Nam ở nước ngoài tăng cường hỗ trợ DN kịp thời nắm bắt thông tin, tìm kiếm cơ hội xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, đặc biệt ở các nước đông cộng đồng người Việt Nam sinh sống. “Cần nhận diện rõ hơn về xu hướng tiêu dùng ở thị trường các nước phát triển, sức cạnh tranh của hàng hóa Việt và tranh thủ, tận dụng nhiều hơn nữa các cam kết đưa hàng Việt lên các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới”, ông Hải lưu ý.