Kendall Jenner diện bikini khoe thân hình 1,79 m

TPO - Loạt ảnh khoe hình thể nuột nà với bikini của siêu mẫu đắt giá nhất thế giới Kendall Jenner nhận được hơn 4,1 triệu lượt Like (Thích) chỉ sau nửa ngày đăng tải.

Ngày 11/5, Kendall Jenner chia sẻ loạt ảnh đi chơi biển trên Instagram cá nhân. Trong ảnh, siêu mẫu 28 tuổi mặc bikini màu đen bé xíu và đội mũ lưỡi trai màu đỏ của Ralph Lauren tạo dáng trên bãi biển cát trắng vắng người.

Bộ đồ thiếu vải giúp Kendall khoe triệt để thân hình cao 1,79 m cực phẩm. Ấn tượng nhất là đôi chân dài miên man và vòng ba nảy nở.

Người đẹp dường như đang tận hưởng kỳ nghỉ. Cô thưởng thức đồ uống, còn giả vờ như đang đánh guitar bass.

Loạt ảnh nhanh chóng gây bão mạng xã hội với hơn 4,1 triệu lượt Like chỉ sau nửa ngày đăng tải. Ở phần bình luận, ngoài những lời khen ngợi cho vẻ quyến rũ của siêu mẫu đắt giá nhất thế giới, vấn đề được nhiều người quan tâm nhất là Kendall đi chơi cùng ai và ai chụp ảnh cho cô. Số khác thậm chí gọi thẳng tên bạn trai tin đồn, ca sĩ Bad Bunny.

Những bức ảnh mới của Kendall có thể được chụp trong chuyến đi trước đó với Bad Bunny. Theo E! News, ngôi sao The Kardashians và rapper Tití Me Preguntó được nhìn thấy xuất hiện cùng nhóm bạn trong video TikTok do nhiếp ảnh gia Renell Medrano đăng, nhưng hiện đã bị xóa.

Kendall và Bad Bunny chưa xác nhận chuyện tình cảm nhưng không ngại bị bắt gặp đi cùng nhau.

Tin đồn hẹn hò giữa họ bắt đầu rộ lên từ tháng 2 khi được nhìn thấy đi ăn tối cùng nhau ở Beverly Hills (Los Angeles). Tháng tiếp theo, nghi vấn càng được củng cố khi họ bị phát hiện hôn nhau trong bãi đậu xe sau khi dùng bữa tại nhà hàng sushi nổi tiếng ở Tây Hollywood.

Gần đây nhất, họ có vài buổi hẹn hò công khai như tham dự show diễn của rapper Tyler, the Creator vào tháng 4, ăn tối tại Carbone ở New York hay tiệc sau sự kiện Met Gala...

"Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp với Kendall và Bad Bunny. Cô ấy chắc chắn nhìn thấy tiềm năng lâu dài với anh ấy. Họ bổ sung cho nhau ở rất nhiều cấp độ. Kendall cảm thấy anh ấy hoàn hảo. Họ đang có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau và cô ấy đánh giá cao việc anh ấy hòa đồng với tất cả bạn bè của cô ấy", nguồn tin nói với Us Weekly vào ngày 11/5.

Tú Oanh