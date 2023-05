Ca sĩ chính lao vào đấm tay bass khi đang biểu diễn

TPO - Khán giả sốc khi sân khấu đánh dấu sự trở lại của ban nhạc Rock The View lại trở thành hiện trường một vụ ẩu đả. Ca sĩ chính bất ngờ tung cú đấm vào tay bass, còn dọa giết.

Tối 10/5 (giờ địa phương), ban nhạc rock nổi tiếng Scotland The View tổ chức buổi biểu diễn đánh dấu sự trở lại sau hơn 5 năm vắng bóng tại hộp đêm Deaf Institute ở Manchester, Anh. Tuy nhiên, một tình huống không hay đã xảy ra khiến sân khấu tái xuất của The View bị rút ngắn.

Jason Daniels, một khán giả đến xem show diễn, đã quay lại được vụ ẩu đả giữa ca sĩ chính Kyle Falconer và tay guitar bass Kieren Webster rồi đăng lên Twitter.

Daniels tiết lộ thấy Kyle và Kieren cãi vã trước khi Kieren đá vào giá đỡ micro. Sau đó, Kyle tung cú đấm về phía đồng nghiệp và hét lên “Tao sẽ giết mày”. Trong video, Kieren trông khá điềm tĩnh, một tay đỡ nhạc cụ, một tay đưa ra cản thủ lĩnh ban nhạc tiến về phía mình. Những thành viên còn lại cũng chạy đến can ngăn. Trong khi đó, Kyle vẫn tỏ ra khá hung hăng.

Trong đoạn video thứ hai, Kyle được nhìn thấy trở lại sân khấu sau thời gian nghỉ giải lao để hát một số bản acoustic. Anh nói: “Nếu các bạn muốn, tôi nghĩ các bạn có thể yêu cầu Kieren đến và hoàn thành buổi biểu diễn. Vấn đề của ban nhạc này là anh ta muốn hát các bài hát và anh ta không thể”.

Theo Daniels, sự việc xảy ra sau khi tay bass Kieren hoán đổi vị trí với Kyle để trở thành ca sĩ chính trong một vài bản nhạc và lúc trở về vị trí cũ, Kieren đã đá vào giá đỡ micro.

Daniels cho biết vụ ẩu đả khiến Deaf Institute vốn chật ních người bỗng trở nên im lặng vì sững sờ. Sau đó, chủ đề mà đám đông quan tâm nhất là liệu có được hoàn tiền vé khi rời đi không.

Ông bố ba con thừa nhận thất vọng khi không được xem trọn vẹn show diễn của ban nhạc yêu thích. Ông gọi sự việc giống như một bản nhạc rock 'n' roll và khẳng định chưa từng chứng kiến điều gì tương tự như vậy trước đây. Dù vậy, ông nhấn mạnh tình huống hy hữu không làm thay đổi tình yêu của ông dành cho ban nhạc.

The View không bình luận gì về vụ ẩu đả. Tuy nhiên, ban nhạc đã thông báo trên mạng xã hội hủy bỏ đêm diễn ở London vào ngày 11/5.

“Thật không may, chúng tôi phải hoãn buổi biểu diễn ở London. Bên quảng bá của chúng tôi đang làm việc để giải quyết tình hình. Vui lòng giữ vé của các bạn và chúng tôi sẽ đưa ra thông báo tiếp theo trong vài ngày tới. Xin gửi lời xin lỗi sâu sắc tới tất cả người hâm mộ”, thông báo viết.

The View là ban nhạc indie rock Scotland. Họ kết hợp nhiều phong cách khác nhau như punk, pop, alternative rock và dân ca trong âm nhạc của mình. Họ được biết đến nhiều nhất với đĩa đơn Same Jeans năm 2007, đạt vị trí thứ 3 trên UK Singles Chart. Hầu hết chuyến lưu diễn của họ đều cháy vé, đặc biệt ở Scotland. Họ cũng thường xuyên được mời tham dự các lễ hội âm nhạc, với kỷ lục 8 lần góp giọng tại T in the Park - lễ hội âm nhạc lớn của Scotland được tổ chức hàng năm từ năm 1994 đến năm 2016.

Tú Oanh