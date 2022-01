Kể chuyện nhà thiết kế 10 năm làm trang phục Táo quân

TPO - Theo quan niệm xưa, người Việt thường chọn tuổi xông đất theo tuổi của từng gia chủ với mong muốn đón năm mới nhận nhiều may mắn, tài lộc và bình an. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2022 cũng cần tương sinh với người đó.