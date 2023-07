Jungkook xô đổ kỷ lục của BTS nhờ ca khúc si tình Han So Hee

TPO - Ra mắt với vai trò ca sĩ solo, em út BTS tạo cơn sốt mạng xã hội với MV "Seven". Jungkook trở thành tâm điểm suốt những ngày qua khi liên tục đạt thành tích mới, thậm chí "vượt mặt" chính nhóm nhạc của anh.

Chính thức ra mắt với đĩa đơn mang tên Seven, Jungkook được người hâm mộ BTS đặt kỳ vọng cao bởi nam ca sĩ là giọng ca chính của nhóm, được biết đến với nhiều tài năng đồng thời là một trong những gương mặt sở hữu lượng fan đông đảo nhất Kpop.

Trong MV mới Seven có sự xuất hiện của diễn viên Han So Hee, cùng đó là màn góp giọng của nữ rapper sinh năm 1998 Latto.

Chuỗi thành tích chưa từng có của Kpop được thiết lập

Kể từ ngày phát hành hôm 14/7, ca khúc mới của Jungkook đạt chuỗi thành tích ấn tượng trên các nền tảng âm nhạc như lập kỷ lục đạt hạng nhất trên iTunes của 100 quốc gia/ vùng lãnh thổ nhanh nhất lịch sử. Seven vượt qua MV Lalisa (Lisa), trở thành MV có lượt thích nhiều nhất 24h đầu của nghệ sĩ solo, là ca sĩ châu Á đầu tiên có bài hát ra mắt hạng 1 trên Spotify Mỹ với hơn 2 triệu lượt nghe.

Chỉ trong ngày đầu phát hành, Seven ghi nhận gần 16 triệu lượt nghe, đứng hạng 1 trên BXH Global Chart của Spotify. Với thành tích này, Jungkook đã xô đổ kỷ lục của chính nhóm nhạc của mình, vượt qua Butter với hơn 11 triệu lượt nghe, trở thành màn ra mắt lớn nhất từ trước đến nay của nghệ sĩ Kpop.

Ca khúc chưa được quảng bá tại quê nhà Hàn Quốc nhưng thành tích nhạc số khả quan, đạt tổng 1,8 triệu lượt nghe trong 24h đầu trên Melon – nền tảng nhạc lớn nhất xứ sở Kim chi - là bài hát của nghệ sĩ solo Kpop đạt tổng lượt nghe ngày đầu cao nhất lịch sử nền tảng này.

MV Seven viral khắp nền tảng mạng xã hội

Starnews nhận xét Seven là bản tình ca đầy đam mê với lời bài hát nói về mong muốn được ở bên người yêu suốt cả tuần. Từng khung hình trong MV được đầu tư, nổi bật là những cảnh quay ngập nước, dưới làn mưa không khác gì thước phim điện ảnh. Sự kết hợp diễn xuất của em út BTS và diễn viên Han So Hee khiến người xem “bùng nổ” dù không có cảnh thân mật rõ ràng.

“Jungkook diễn đạt, tất nhiên không có quá nhiều kỹ thuật diễn nhưng anh ấy thể hiện đúng tinh thần những gì MV cần, hình ảnh anh chàng hết lòng theo đuổi, dỗ dành người yêu, có yếu tố hài hước nhưng vẫn có nội dung và ý nghĩa. Han So Hee không cần phải bàn, tròn vai”, một khán giả nhận xét.

Những hình ảnh trong MV nhanh chóng được lan truyền trên khắp nền tảng mạng xã hội, đạt lượng tương tác “khủng” với vô vàn ý tưởng tạo “meme”. Khán giả cho rằng mỗi phân cảnh trong MV Seven đều có thể trở thành chủ đề hot.

Chia sẻ về nữ chính Han So Hee, Jungkook bày tỏ: “Chị ấy đã giúp đỡ tôi nhiều vì tôi không biết phải bắt đầu diễn như thế nào. Khi bấm máy, chị ấy giỏi diễn xuất nên tôi đã học hỏi được đôi chút. Tôi muốn nói lời cảm ơn chị, MV thành công tốt đẹp là nhờ có chị ấy”.

Tính đến thời điểm này, Seven đã đạt hơn 46 triệu lượt xem trên YouTube. Instagram cá nhân của nữ chính Han So Hee tăng gần 1 triệu lượt theo dõi sau khi làm “bạn gái” trong MV của Jungkook.

Điều tạo nên sức hấp dẫn của Seven

Tờ NME cho rằng giọng ca chính BTS có màn ra mắt solo đáng ngạc nhiên khi trình diễn garage, thể loại nhạc điện tử bắt nguồn từ những năm đầu của thập niên 1990 ở Anh. Trước đó các sản phẩm solo của nam ca sĩ phát hành trên Soundcloud hầu hết mang âm hưởng nhẹ nhàng, tình cảm, điển hình là Still with you theo phong cách jazz-ballab, giai điệu R&B du dương My time, hay nhạc pop với sự kết hợp với EDM của Euphoria…

“Sự đối lập tạo ra sức hút khi những đoạn guitar acoustic lặp đi lặp lại giữa các nhịp điệu không đều, Jungkook giống như mỏ neo. Giọng hát mượt mà giúp anh ấy lướt đi và lặn xuống giữa quãng giữa thanh nhã và giọng giả thanh ngọt ngào, đệm cho các âm không đồng đều. Đó là sự kết hợp xuất sắc” – NME viết.

Về mặt ca từ, Seven vô tình gợi lại ca khúc 7 Days của Craig David – một trong những ca sĩ có bước đột phá của thể loại garage những năm 2000 – kể chi tiết về tình yêu trong một tuần lễ.

Tuy nhiên, David mô tả cuộc gặp gỡ kéo dài một tuần đầy ham muốn, đĩa đơn của Jungkook sâu sắc hơn nhiều bởi sự lãng mạn, táo bạo, không chỉ “bảy ngày một tuần” mà là bốn tuần một tháng, 12 tháng một năm – như lời ca trong bài hát “từng giờ, từng phút, từng giây/ Em có biết rằng ngày qua ngày/Anh lại càng thêm sâu đậm với em”.

Những điều ngạc nhiên về Seven không dừng lại ở việc lựa chọn thể loại nhạc. Nhiều thông tin đồn đoán rằng Jungkook sẽ kết hợp với Justin Bieber, và nữ rapper Latto xuất hiện khiến mọi người ngỡ ngàng. Phần thể hiện của rapper người Mỹ thú vị không kém: “Anh biến ngày thứ Hai cảm giác như cuối tuần/ Tôi khiến anh ấy không bao giờ nghĩ đến việc lừa dối/ Anh sẽ phải bỏ qua cả công việc hay các cuộc họp để chìm vào giấc nồng”.

“Jungkook rõ ràng là một trong những thành viên BTS có sức hấp dẫn thương mại mạnh mẽ nhất. Seven đặt tiêu chuẩn cao mở ra kỷ nguyên solo của Jungkook, bản nhạc mùa hè mang đến khía cạnh mới trong con đường nghệ thuật của ca sĩ” – NME nhận định.

Jungkook sinh năm 1997, là hát chính, nhảy phụ, rap dẫn, gương mặt đại diện của BTS. Nam thần tượng là một trong những idol nổi tiếng nhất Kpop hiện tại và giữ nhiều thành tích cá nhân ấn tượng. “Em út vàng” của BTS đạt hơn 200 tỷ lượt xem cho hashtag cá nhân trên TikTok tính tới thời điểm này, là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử biểu diễn tại lễ khai mạc FIFA World Cup và là nghệ sĩ trẻ nhất lịch sử Kpop vinh dự nhận Huân chương Văn hóa Hwagwan do Chính phủ Hàn Quốc trao tặng.