Jumbo Vape – Fumakilla Việt Nam hợp tác cùng hội liên hiệp phụ nữ trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Chiến dịch “JUMBO VAPE - Chung Tay Phòng Chống Bệnh Sốt Xuất Huyết” chính thức được phát động. Đây là năm thứ 14 nhãn hàng JUMBO VAPE - Fumakilla Việt Nam đồng hành cùng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ trên khắp các tỉnh thành và các cơ quan ban ngành trong việc tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết (SXH) trên toàn quốc. Sự kiện quy tụ đại diện của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, lãnh đạo các ban ngành quận và các chuyên gia y tế hàng đầu.

Sốt xuất huyết - Nguy cơ sức khỏe cộng đồng

Sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm do muỗi vằn Aedes gây ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là trẻ em và người già. Dù số ca mắc bệnh giảm nhẹ so với năm trước, nhưng nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất lớn, nhất là sau mùa bão lũ và mưa lớn. Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm đến hết tháng 9 năm 2024, cả nước ghi nhận gần 80,000 ca mắc và 12 ca tử vong do bệnh sốt xuất huyết.

Chung tay phòng chống dịch bệnh

Chiến dịch “JUMBO VAPE - Chung Tay Phòng Chống Bệnh Sốt Xuất Huyết” năm 2024 sẽ tiếp tục được triển khai với quy mô rộng rãi hơn. Các hội thảo với sự tham gia của các bác sĩ chuyên gia y tế sẽ cung cấp kiến thức về "Nhận biết, phòng ngừa và xử trí bệnh sốt xuất huyết". Bên cạnh đó, chiến dịch kêu gọi cộng đồng thực hiện các biện pháp phòng ngừa đơn giản nhưng hiệu quả như diệt muỗi, diệt lăng quăng, ngủ mùng, giữ gìn vệ sinh môi trường sống, và tuyên truyền thông điệp: “Không Muỗi - Không Lăng Quăng - Không Sốt Xuất Huyết.”

Chia sẻ từ các chuyên gia và lãnh đạo Hội Liên Hiệp Phụ Nữ

Bà Trần Thị Minh Xuân, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ quận Đống Đa – Hà Nội, cho biết: "Sự đồng hành của JUMBO VAPE trong chiến dịch này là rất đáng quý. Những hoạt động tuyên truyền ý nghĩa của chiến dịch đã giúp nâng cao nhận thức cộng đồng và góp phần giảm thiểu bệnh sốt xuất huyết."

GS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ tại buổi lễ phát động:

"Là cố vấn chuyên môn đồng hành cùng chiến dịch suốt 14 năm qua, tôi luôn cảm thấy tự hào khi thấy chiến dịch này ngày càng phát triển và lan tỏa mạnh mẽ. Bệnh sốt xuất huyết không chỉ là một vấn đề y tế mà còn là một thử thách lớn trong công tác phòng chống dịch bệnh toàn quốc. Chính vì vậy, việc nâng cao nhận thức cộng đồng và cung cấp các giải pháp phòng ngừa hiệu quả là vô cùng quan trọng. Tôi hy vọng rằng, qua những hoạt động của chiến dịch ‘JUMBO VAPE - Chung Tay Phòng Chống Bệnh Sốt Xuất Huyết’, chúng ta sẽ tiếp tục bảo vệ sức khỏe của người dân, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi, những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước bệnh dịch này.”

Đưa chiến dịch đến từng cộng đồng

Ngoài các hội thảo, các bác sĩ sẽ trực tiếp đến từng khu phố, hướng dẫn người dân cách phòng ngừa bệnh SXH, giúp họ áp dụng những biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe. Hơn 14 năm qua, chương trình cũng đã được triển khai tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, với hơn 9 triệu người dân được trực tiếp tuyên truyền kiến thức và hàng triệu người qua các kênh truyền thông khác. (Nguồn: Cố vấn dự án cộng đồng Việt Nam)

Sản phẩm JUMBO VAPE – Giải pháp hiệu quả phòng chống SXH

JUMBO VAPE cung cấp các sản phẩm diệt muỗi như bình xịt côn trùng và nhang trừ Muỗi & bình chất xông đuổi muỗi, giúp bảo vệ gia đình khỏi muỗi vằn – tác nhân chính gây bệnh sốt xuất huyết. Các sản phẩm này đã được trao tặng cho hàng nghìn hộ gia đình như một hành động thiết thực trong việc chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.

Ông Nguyễn Thành Phước, Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị Cấp cao của Fumakilla Việt Nam, cho biết:

"Chúng tôi rất tự hào khi đồng hành cùng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ và các cơ quan, đoàn thể trong chiến dịch phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Là đơn vị tiên phong triển khai dự án chung tay phòng chống sốt xuất huyết cho người dân tại Việt Nam, chúng tôi nhận được rất nhiều phản hồi tích cực, rằng chiến dịch này đã giúp hàng triệu người dân Việt Nam nhận thức rõ ràng hơn về nguy cơ của bệnh sốt xuất huyết, đồng thời trang bị cho họ những biện pháp phòng ngừa hiệu quả, đó là động lực lớn để chúng tôi và các chuyên gia y tế hàng đầu duy trì dự án ý nghĩa này suốt 14 năm và sẽ tiếp tục hoạt động bền vững này trong tương lai”

GS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng tiếp tục nhấn mạnh:

"Chúng tôi rất vui mừng khi thấy chiến dịch được duy trì trong suốt 14 năm qua, không chỉ mang lại giá trị y tế, mà còn là sự đóng góp thiết thực của cộng đồng vào công tác phòng chống dịch bệnh. Tôi tin rằng, cùng với sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức và các bác sĩ, chiến dịch sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc bảo vệ sức khỏe của người dân Việt Nam."

JUMBO VAPE - Sứ mệnh bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Với phương châm "Bảo vệ đời sống của con người, bảo vệ cuộc sống của mỗi người dân, bảo vệ môi trường nơi con người đang sinh sống", Fumakilla Limited, Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng chiến dịch “Jumbo Vape - Chung Tay Phòng Chống Bệnh Sốt Xuất Huyết” để bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong giai đoạn dịch bệnh. Chương trình tuyên truyền sẽ được mở rộng và tiếp tục tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.

