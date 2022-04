Jennifer Lopez tiết lộ được cầu hôn khi đang tắm

TPO - Theo Jennifer Lopez, cô được Ben Affleck cầu hôn bất ngờ khi đang ngâm mình trong bồn tắm.

Hôm thứ Ba (12/4), trên bản tin “On The JLo”, Jennifer Lopez đã chia sẻ với người hâm mộ về lời cầu hôn thứ hai mà Ben Affleck dành cho cô.

“Tối thứ Bảy, tại địa điểm yêu thích của tôi trên Trái đất (trong bồn tắm bong bóng), tình yêu đẹp trai của tôi đã quỳ gối cầu hôn. Tôi hoàn toàn mất cảnh giác, chỉ biết nhìn vào mắt anh ấy, vừa cười vừa khóc. Tôi đã cố gắng hết sức để nhận thức được sự thật là điều đó tái diễn sau 20 năm. Tôi thực sự không nói nên lời. Khi anh ấy hỏi, ‘Đó có phải là đồng ý không?’, tôi lập tức nói, ‘Có, tất nhiên là có rồi’. Tôi đã cười thật tươi nhưng đồng thời nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nó chẳng có gì mới lạ cả, nhưng đó là điều lãng mạn nhất mà tôi có thể tưởng tượng được... Chỉ là vào một buổi tối thứ Bảy yên bình ở nhà, hai người hứa sẽ luôn bên nhau. Cả hai đều rất may mắn. Mấy ai có cơ hội thứ hai với tình yêu đích thực”, nữ ca sĩ 53 tuổi viết.

Trong đoạn video đăng kèm bản tin, giọng ca “On The Floor” chia sẻ thêm, lời cầu hôn hoàn toàn bất ngờ và đối với cô đó là khoảnh khắc hoàn hảo nhất.

Bên cạnh đó, người đẹp 6x cũng tiết lộ lý do viên kim cương trên nhẫn đính hôn có màu xanh: “Anh ấy đưa cho tôi một chiếc nhẫn và nói đó là một viên kim cương xanh. Màu xanh lá cây là màu yêu thích của tôi, đó cũng là màu may mắn của tôi. Rõ ràng nó sẽ luôn luôn là màu may mắn của tôi. Điều đó thật ý nghĩa khi ai đó nghĩ về bạn, yêu bạn và nhìn thấy bạn”.

Theo US Magazine, nhẫn đính hôn với viên kim cương xanh tự nhiên nặng 8,5 carat có giá trị khoảng 10 triệu USD.

Jennifer lần đầu thông báo tin đính hôn vào hôm thứ Sáu (8/4) với đoạn clip ngắn ghi lại cảnh cô đeo nhẫn kim cương xanh. Theo nguồn tin của Page Six, cặp đôi chưa có thông báo cụ thể về thời gian và địa điểm tổ chức hôn lễ.

Ben và Jennifer gặp nhau lần đầu trên phim trường “Gigli” vào năm 2002. Phim không thành công về mặt phòng vé, nhưng đã se duyên giúp cặp sao. Thời điểm đó, J.Lo đang làm thủ tục ly hôn với người chồng thứ hai. Hai người xác nhận hẹn hò ít lâu sau đó.

Tháng 11/2002, Jennifer Lopez đính hôn với bạn trai. Theo US Weekly, Ben Affleck cầu hôn J.Lo bằng nhẫn kim cương nặng 6 carat, có giá khoảng 2,5 triệu USD vào thời điểm đó. Tháng 9/2003, Jennifer tuyên bố hoãn tổ chức hôn lễ ở Santa Barbara vì bị truyền thông săm soi quá nhiều. Đến tháng 1/2004, hai người chính thức “đường ai nấy đi”. Cả Ben và Jennifer đều không chia sẻ gì về nguyên nhân chia tay.

Cặp đôi “nhen nhóm” tình yêu trở lại vào tháng 4/2021 chỉ vài tuần sau khi J.Lo chia tay hôn phu Alex Rodriguez.

Tú Oanh