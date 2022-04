Jack lộ diện sau hơn nửa năm dính scandal chấn động

TPO - Hình ảnh của Jack sau 8 tháng dính bê bối tình ái là chủ đề “dậy sóng” showbiz Việt tối 11/4.

Tối 11/4, ca sĩ Jack chính thức lộ diện sau hơn nửa năm dính lùm xùm tình ái “chấn động” kèm dòng chia sẻ: “Năm nào cũng bắt xem làm sinh nhật cho tui như nào như nào”.

Chỉ sau một 2 giờ đăng tải, bức hình của Jack nhận về lượng tương tác “khủng” với hơn 170 nghìn lượt thích cùng hàng nghìn bình luận, chia sẻ.

Được biết, nhiều người hâm mộ giọng ca Sóng gió đã tổ chức sinh nhật cho nam ca sĩ. Jack xuất hiện thông qua màn hình livestream để giao lưu cùng fan 3 miền.

Sự quay trở lại của Jack khiến cư dân mạng bất ngờ. Bên cạnh đó, nhiều người tỏ thái độ không ủng hộ vì “vết nhơ” đời tư của Jack, đồng thời chỉ trích một bộ phận fan của nam ca sĩ quá dễ dãi khi dễ dàng bỏ qua scandal, bất chấp bảo vệ thần tượng.

Vào tháng 8/2021, Jack bất ngờ bị tố có con với nữ diễn viên Thiên An và chỉ chu cấp mỗi tháng 5 triệu để cô nuôi con. Theo chia sẻ từ người bạn thân của Thiên An, suốt thời gian mang thai, cô không nhận được bất kỳ sự chăm sóc nào từ Jack và phải trải qua giai đoạn khó khăn.

Ngoài ra, nam ca sĩ còn bị tố hẹn hò cùng lúc với nhiều cô gái. Sau đó, Jack đã đăng tải bài viết xác nhận chuyện có con với Thiên An, phủ nhận chuyện ngoại tình, vô trách nhiệm với con. Anh gần như "mất tích" suốt thời gian dài để mọi chuyện lắng xuống.

Scandal của Jack gây ầm ĩ trên nhiều mặt báo, mạng xã hội và xuất hiện trên sóng truyền hình. Trong chương trình Chuyển động 24h ngày 13/8/2021, bê bối tình ái của Jack được đưa lên cùng ồn ào của Ngô Diệc Phàm và Seungri.

VTV nhận định, một số vụ việc bê bối gần đây trong giới giải trí đã đặt ra một câu hỏi về lối sống của một bộ phận những thần tượng trẻ hiện nay. Họ đã gây thất vọng cho người hâm mộ: "Mặc dù không thể so sánh về tính nghiêm trọng, vụ việc cũng không dính líu đến pháp luật. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi đã được đặt ra về lối sống của ca sĩ trẻ. Jack cũng đã lên tiếng thừa nhận có con và xin lỗi người hâm mộ cùng các đối tác. Thế nhưng, hình ảnh của nam ca sĩ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng lớn sau sự việc này".

Về phía Thiên An, cô cùng con đã quay lại cuộc sống bình thường sau thời gian bị xáo trộn. Cô chia sẻ, thời gian mang thai may mắn có mẹ ruột ở bên động viên, chăm sóc. Vì nỗi lo cơm áo gạo tiền nên cô cũng không có thời gian suy nghĩ đến chuyện khác. Thiên An thấy tội cho con mình vì bé không xứng đáng phải nhận những điều như vậy.