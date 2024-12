Huyn Bin nói về Son Ye Jin

TPO - Trở lại chương trình trò chuyện trên truyền hình sau nhiều năm, Hyun Bin gây chú ý khi hiếm hoi chia sẻ về vợ, nữ diễn viên Son Ye Jin, và con trai đầu lòng. Dù không nhiều thông tin, khán giả đánh giá tài tử 8X đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Theo Koreaboo, Hyun Bin là khách mời trong You Quiz on the Block của đài tvN do Yoo Jae Suk và Jo Se Ho làm MC vào ngày 18/12. Đây là lần đầu tiên ngôi sao điện ảnh tham dự một chương trình truyền hình trò chuyện sau 13 năm.

Trong đoạn giới thiệu vào ngày 11/12, chương trình “nhá hàng” một số phân đoạn đáng chú ý về nam diễn viên sinh năm 1982. Trong đó, anh hiếm hoi chia sẻ về bạn đời, Son Ye Jin, và con trai họ.

Khi được hỏi về cảm nhận về chương trình, Hyun Bin từ tốn đáp: “Vợ nói với tôi rằng sẽ có nhiều máy quay hơn tôi nghĩ”.

Son Ye Jin từng đến chương trình trước đây và dường như người đẹp 42 tuổi đã chia sẻ kinh nghiệm cho chồng.

Ở cảnh khác, tài tử Secret Garden khoe con trai được 2 tuổi. Anh tiết lộ thêm mong muốn của hai vợ chồng về ngoại hình của em bé khác nhau. Son Ye Jin muốn con trai giống mẹ, trong khi Hyun Bin lại thích giống anh hơn. Chia sẻ này khiến cả chính chủ và hai MC đều cười lớn.

Khi chuyển sang khung hình chỉ có một mình, Hyun Bin cho thấy tình cảm trân trọng dành cho người vợ gắn bó hơn 2 năm qua: “Chứng kiến những việc cô ấy làm, tôi cảm thấy tôn trọng và biết ơn cô ấy”.

Đoạn giới thiệu không hé lộ nhiều nhưng cũng đủ khiến người hâm mộ cặp đôi Hạ cánh nơi anh xôn xao. Họ đánh giá dù Hyun Bin không quá công khai về đời tư, biểu cảm rạng ngời khi nhắc đến vợ con cho thấy anh đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Cư dân mạng bình luận: “Yêu cách vợ anh ấy cảnh báo về máy quay. Giá như có thể thấy họ cùng nhau xuất hiện trên một chương trình như vậy”, “Anh ấy kể về vợ với niềm tự hào và tình yêu. Mãi ủng hộ Hyun Bin!”, “Tôi không thể chờ để được xem đầy đủ tập”, “Yêu cặp vợ chồng này”, “Rất hiếm khi thấy công chúng ủng hộ việc hẹn hò của những người nổi tiếng hàng đầu, nhưng cặp đôi này nhận được rất nhiều sự chúc phúc từ người hâm mộ ngay từ đầu cho đến khi họ kết hôn và có con. Tôi đoán là vì cả hai đều xây dựng thành công hình tượng mẫu mực trong ngành. Điều này không dễ thực hiện”, “Em bé giống ai trong cả hai đều cũng sẽ xinh đẹp thôi”...

Bên cạnh đó, một số khán giả chỉ ra Hyun Bin không ở trạng thái tốt nhất khi tham gia chương trình, trông có vẻ thiếu ngủ. Họ suy đoán có thể anh bận rộn quảng bá cho bộ phim mới, Harbin, dự kiến ra mắt ngày 25/12. Cũng có người cho rằng khó ai có thể ngủ đủ trong thời gian nuôi con nhỏ.

Trước Hyun Bin, Son Ye Jin xuất hiện trên sóng chương trình You Quiz on the Block vào năm 2022. Thời điểm đó, người đẹp Hương mùa hè khiến khán giả thích thú khi gián tiếp tỏ tình với Hyun Bin.

Trả lời câu hỏi quen người yêu đầu tiên khi nào, Son Ye Jin thẹn thùng đáp: “Tình yêu hiện tại là mối tình đầu của tôi”.