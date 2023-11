Huyền thoại Kenny G tích cực học tiếng Việt để giao lưu với khán giả

TPO - Nghệ sĩ saxophone Kenny G sẽ biểu diễn những ca khúc nổi tiếng quen thuộc như "The moment", "My heart will go on"... Huyền thoại Kenny G chia sẻ đang tích cực học tiếng Việt để giao lưu với người hâm mộ.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G bày tỏ niềm vui và hào hứng sau 8 năm quay trở lại Việt Nam để biểu diễn trong một đêm nhạc hứa hẹn giàu cảm xúc. "Điều đặc biệt mỗi khi tôi biểu diễn là nhạc không lời qua tiếng kèn saxophone, mọi người nghe sẽ cảm nhận. Lần này tôi sẽ biểu diễn một bản nhạc trong album mới nhất cùng những bài quen thuộc như: Going home, Forever in love, Sentimental, The moment, My heart will go on…”, nghệ sĩ saxophone Kenny G chia sẻ tại họp báo chiều 13/11. Đêm nhạc nằm trong sự kiện Kenny G Live in Vietnam, mở màn cho Good moring Vietnam - dự án âm nhạc quốc tế hoạt động vì cộng đồng tại Việt Nam, do báo Nhân Dân khởi xướng. Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhân Dân - chia sẻ sự xúc động khi mời Kenny G và để âm nhạc của ông lại vang lên ở Việt Nam. Vừa đặt chân đến Hà Nội tối 12/11, Kenny G nói rằng ông nói tiếng Việt chưa tốt lắm nhưng cố gắng sẽ tập nói vài câu thật chuẩn kể cả ngữ điệu và phát âm để thể hiện sự trân trọng với khán giả trong đêm diễn 14/11. Khi được hỏi về âm nhạc Việt Nam, Kenny G kể rằng Giám đốc sản xuất chương trình Nguyễn Thùy Dương "tiếp thị" Bèo dạt mây trôi. "Tôi vừa nghe đã thấy thích nhưng trong một tháng qua tôi và ê-kíp lưu diễn liên tục nên chưa có nhiều thời gian nghiên cứu, chưa thể đưa âm hưởng dân gian Việt Nam vào chương trình", Kenny G nói. Nghệ sĩ saxophone Kenny G cũng trao tặng BTC cây kèn saxophone nhằm mục đích đấu giá gây quỹ từ thiện. Đây là hành động gây thiện cảm và ý nghĩa của nghệ sĩ lần thứ 2 đến Việt Nam. “Đây là cây kèn mô phỏng lại giống với cây đàn tôi đã tập luyện từ những ngày đầu tiên vào năm 1950. Hiện nay loại kèn đó không được sản xuất nên tôi có đặt làm lại một cây kèn giống với kèn ban đầu. Tôi cảm thấy cây kèn này có ý nghĩa trọng đối với sự nghiệp của tôi", Kenny G nói. Ông Lê Quốc Minh cho biết toàn bộ tiền thu được từ đấu giá sẽ được dành cho quỹ từ thiện. Kenny G trở lại Hà Nội sau 8 năm với tư cách là nghệ sĩ mở màn cho chuỗi dự án Good Morning Vietnam. Đêm biểu diễn tối 14/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình kéo dài trong hơn hai tiếng đồng hồ theo format biểu diễn của huyền thoại tại các sân khấu lớn trên thế giới. Kenny G được công chúng biết đến là nghệ sĩ saxophone người Mỹ với hàng trăm bản nhạc không lời dòng Smooth Jazz, R&B, Pop và Latin đã làm lay động hàng triệu trái tim người yêu nhạc trên thế giới suốt hơn 30 năm qua. Đối với công chúng Việt Nam, Kenny G là cái tên vô cùng quen thuộc, âm nhạc của Kenny G đã đi sâu vào tiềm thức và trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu trong thập niên 1990. Nhạc của Kenny G vẫn rất được yêu thích trong đời sống âm nhạc đương đại của nhiều thế hệ. Nhà ga xe lửa Gia Lâm, tháp nước Hàng Đậu khác lạ trong Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023 Bộ lịch đặc biệt có bản chép tay 'Truyện Kiều' của hoàng gia triều Nguyễn Gia Linh