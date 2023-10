Huyền thoại Kenny G trở lại Việt Nam và yêu cầu khắt khe

Ông Lê Quốc Minh - Uỷ viên T.Ư Đảng, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình - cho biết sau nhiều chương trình nghệ thuật gây quỹ vì cộng đồng, báo Nhân Dân và đối tác muốn mở rộng quy mô và mang đến màu sắc tươi mới, mời các nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế, đồng thời giúp quảng bá hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam.

Trong cuộc họp công bố về đêm nhạc của Kenny G chiều 9/10, ông Lê Quốc Minh cho biết dự án âm nhạc Good morning Vietnam dự kiến được tổ chức thường niên không chỉ với mục đích lan tỏa âm nhạc đỉnh cao của thế giới đến Việt Nam mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc bởi toàn bộ số tiền bán vé được sử dụng vào mục đích thiện nguyện do báo Nhân Dân chủ trì.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G từng đến Việt Nam biểu diễn năm 2017. Ban tổ chức tiết lộ nghệ sĩ xúc động trước ý nghĩa nhân văn của chương trình lần này. Ông và ban nhạc sẽ có cuộc gặp gỡ với báo chí trước đêm diễn.

Tiết lộ lý do mời Kenny G, ông Lê Quốc Minh kể lại những trải nghiệm đáng nhớ với âm nhạc của Kenny G. Cho đến thời điểm này, âm nhạc ấy vẫn văng vẳng trong đời sống chứng tỏ sức sống và sự đón nhận của khán giả. Đêm nhạc tối 14/11 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ theo đúng chuẩn của nghệ sĩ. Bên cạnh thế hệ khán giả yêu nhạc trẻ, BTC vẫn tin tưởng có lượng khán giả không nhỏ yêu thích khí nhạc, âm nhạc có vẻ "già" hơn nhưng đầy lịch lãm.

Giám đốc sản xuất Nguyễn Thùy Dương háo hức chờ đón Good morning Vietnam lan tỏa thanh âm của những bản nhạc nổi tiếng thế giới tại Việt Nam. Trước mắt BTC mới đạt được thỏa thuận cho một đêm nhạc tại Hà Nội, trong khi còn nhiều ý tưởng ấp ủ để đưa Kenny G đến với những địa danh, di sản văn hóa nổi tiếng của Việt Nam.

Giá vé đêm nhạc từ 1-8 triệu đồng. Ông Lê Quốc Minh giải thích việc mời nghệ sĩ nước ngoài rất tốn kém, tuy nhiên BTC đã xã hội hóa toàn bộ chi phí tổ chức cho nên tiền vé thu được đều được dành cho hoạt động thiện nguyện. Ông cũng tiết lộ đã đặt vấn đề với một số nghệ sĩ quốc tế khác cho những chuyến biểu diễn tiếp theo.

Về yêu cầu khắt khe của nghệ sĩ quốc tế, giám đốc sản xuất Nguyễn Thùy Dương và giám đốc âm nhạc Tuấn Nam khẳng định đã thuê thiết bị âm thanh của Nhật Bản theo đúng yêu cầu về âm thanh, ánh sáng phục vụ cho ban nhạc biểu diễn cùng Kenny G.

Trong số trang thiết bị này có hai bàn mixer được xem là “trái tim” để chuyển tải âm thanh trung thực nhất từ nhạc cụ khi Kenny G trình diễn. “Họ yêu cầu chặt chẽ và chi tiết tới từng dây âm thanh, thiết bị”, đạo diễn Tuấn Nam tiết lộ.

Kenny G từng đoạt giải Grammy với tác phẩm Forever in love. Nghệ sĩ saxophone và ban nhạc đồng hành sẽ chơi live toàn bộ những nhạc khúc nổi tiếng nhất trong suốt những năm qua như: Going home, Havana, Romeo & Juliet, My heart will go on...

Kenny G được công chúng biết đến là nghệ sĩ saxophone người Mỹ với hàng trăm bản nhạc không lời dòng Smooth Jazz, R&B, Pop và Latin. Ông nằm trong danh sách những nghệ sĩ có đĩa nhạc bán chạy nhất của mọi thời, với tổng cộng hơn 75 triệu đĩa trên toàn thế giới.