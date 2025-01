Huyện sắp lên quận của Hà Nội có 107 dự án thu hồi đất để đấu giá năm 2025

TPO - Bộ công an điều động đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thay cho đại tá Nguyễn Hồng Phong được điều động giữ chức Cục trưởng Cục Nghiệp vụ.