Hà Nội: Cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp của 30 hộ tại Đông Anh để xây dựng khu đất đấu giá

TPO - Hồ Ngọc Hà xuất hiện với thời trang xuyên thấu trên sân khấu gala "Bài hát của chúng ta". Giọng ca "Keep me in love" được diva Thanh Lam dành lời khen ngợi, Trấn Thành mời tham gia mùa 2 của show.