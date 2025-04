Hưởng lợi từ cầu Tứ Liên khởi công, dự án nào đang được giới đầu tư săn đón tại Đông Bắc Hà Nội?

Cầu Tứ Liên chuẩn bị khởi công với tổng vốn đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng đang thổi bùng làn sóng đầu tư bất động sản tại khu vực Đông Bắc Hà Nội. Trong tâm điểm đầu tư, The Cosmopolitan - tổ hợp căn hộ thương gia cao cấp, nổi lên như một lựa chọn đón sóng vừa để ở, vừa để đầu tư sinh lời vượt trội.

Sóng hạ tầng dẫn đường – Đông Bắc Hà Nội thành “vùng trũng” hút vốn

Thông tin cầu Tứ Liên, một trong bốn cây cầu chiến lược bắc qua sông Hồng sẽ chính thức khởi công vào ngày 19/05/2025 đang tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên thị trường bất động sản phía Đông Bắc Hà Nội.

Theo ghi nhận từ thị trường, tỷ lệ giao dịch bất động sản quanh khu vực cầu Tứ Liên tăng rõ rệt khi ngày khởi công dự án đang sắp tới. Không chỉ phân khúc đất nền mà ngay cả căn hộ chung cư cũng đang trở thành đích ngắm của các nhà đầu tư. Điển hình như dự án The Cosmopolitan, tổ hợp căn hộ thương gia cao cấp nằm ở ngay tâm điểm đại đô thị Global Gate đang được giới đầu tư lựa chọn đưa cho danh mục đầu tư tiềm năng.

Trong đầu tư bất động sản, hạ tầng luôn là yếu tố “kích giá” then chốt. Khi cây cầu Tứ Liên đi vào hoàn thiện, khoảng cách giữa “thành phố mới” Đông Bắc Hà Nội và lõi Thủ đô được rút ngắn đáng kể chỉ còn 5- 10 phút di chuyển. Cùng với đó là sự chuyển mình rõ rệt của hạ tầng xung quanh, tạo tiền đề cho sự hình thành của các dự án bất động sản ven sông được quy hoạch bài bản và chất lượng. Tất yếu, nhu cầu về nhà ở, thương mại cũng gia tăng mạnh mẽ.

Chính vì vậy, các dự án nằm trong “vành đai hưởng lợi” trực tiếp như The Cosmopolitan nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của giới đầu tư. Với lợi thế nằm giữa các trục giao thông huyết mạch như Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, Quốc lộ 5… và chỉ cách sân bay Nội Bài hơn 15 phút di chuyển, The Cosmopolitan không chỉ thuận tiện kết nối, mà còn giữ vị trí tâm điểm đón luồng di cư chất lượng cao: giới chuyên gia, doanh nhân, người nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp lớn lân cận.

Các giai đoạn tăng giá của bất động sản khi cầu Tứ Liên khởi công

Làn sóng tăng giá bất động sản tại khu Đông Anh được dự báo sẽ diễn ra theo từng giai đoạn song hành với tiến độ triển khai cầu Tứ Liên. Ở giai đoạn trước thời điểm cây cầu Tứ Liên khởi công, nhà đầu tư “sành sỏi” có xu hướng xuống tiền sớm, bổ sung bất động sản tốt vào danh mục kinh doanh. Bởi theo quan điểm của các nhà đầu tư, khi dự án cầu Tứ Liên vẫn chưa chính thức động thổ, mặt bằng giá bất động sản quanh khu vực vẫn ở mức khá “mềm”. Điều này cũng lý giải vì sao mà The Cosmopolitan dù mới ra mắt đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của giới đầu tư.

Đến giai đoạn cầu Tứ Liên khởi công, thị trường bất động sản Đông Anh sẽ bước vào “vùng tăng tốc”. Tâm lý của các nhà đầu tư lúc này cũng thay đổi. Dòng tiền sẽ đổ mạnh về khu vực có hạ tầng kết nối, khiến giá bất động sản tại các trục đường lớn như Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, tăng đáng kể.

Đây cũng là thời điểm giá trị thương mại, cho thuê, khai thác dịch vụ… của các dự án chất lượng cao như The Cosmopolitan bắt đầu phát huy. Với tiêu chuẩn bàn giao thiết kế riêng dành cho cộng đồng thương gia, The Cosmopolitan dễ dàng mang đến dòng tiền sinh lời từ cho thuê. Nhờ vị trí nằm trung tâm của đại đô thị Global Gate, kề cận Grand Expo – trung tâm triển lãm quốc tế sôi động bậc nhất khu vực cũng như án ngữ ngay trục liên kết vùng và sân bay Nội Bài, The Cosmopolitan sẽ hưởng trọn luồng dịch chuyển của cộng đồng thương gia.

Sau 2 năm khi cầu Tứ Liên hoàn thiện và đưa vào vận hành, hạ tầng Đông Anh còn tiếp tục “lột xác” rõ rệt. Khoảng cách với trung tâm thành phố được rút ngắn, nhu cầu nhà ở, thương mại, dịch vụ tăng vọt. Tương tự như Long Biên giai đoạn 10 năm trước, đây là thời điểm các loại hình bất động sản, từ đất nền, căn hộ đến biệt thự ven sông sẽ đồng loạt tăng giá.

Trong xu hướng giãn dân khỏi khu vực nội đô, cùng với nhu cầu sống xanh, sống gần nhưng không “sát vách” trung tâm, các căn hộ tại The Cosmopolitan được xem là điểm đến an cư lý tưởng. Việc kết nối nhanh đến trung tâm, đồng thời gần các khu công nghiệp lớn, giúp The Cosmopolitan hút được cả cư dân trẻ, chuyên gia, người nước ngoài… đang tìm kiếm nơi ở có chất lượng sống cao và thuận tiện di chuyển.

Với vị trí chiến lược trong “vành đai vàng” hưởng lợi trực tiếp từ cầu Tứ Liên, đồng thời nằm ngay trung tâm của “thành phố mới” Đông Bắc Hà Nội, The Cosmopolitan là sản phẩm bất động sản đáng để đầu tư khi sở hữu biên độ tăng giá bền vững, đáp ứng trọn vẹn cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư sinh lời dài hạn.