Huế mưa kỷ lục, nhiều khu vực ở miền Trung ngập sâu

TPO - Chỉ trong vòng nửa ngày, khu vực Lộc An của Thừa Thiên Huế gánh chịu lượng mưa lên tới 557,2mm, hàng loạt khu vực ở Thừa Thiên Huế ngập sâu trong nước. Nhiều khu vực khác của miền Trung cũng có mưa rất lớn, gây ngập úng diện rộng.

Đêm qua và sáng sớm nay (15/11), khu vực Thừa Thiên Huế có mưa rất to và dông, khu vực Quảng Trị và từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 14/11 đến 8h ngày 15/11 có nơi trên 190mm như Hải Phong (Quảng Trị) 214.4mm, Lộc An (Thừa Thiên Huế) 557.2mm, Hòa Ninh (tp. Đà Nẵng) 192mm.

Trong ngày hôm nay (15/11), mưa tiếp tục bao trùm nhiều tỉnh miền Trung. Lượng mưa tính từ 7-15h ngày 15/11 có nơi trên 120mm như Hải Phong (Quảng Trị) 184.8mm, Bình Điền (Thừa Thiên Huế) 304.2mm, Sơn Long (Quảng Ngãi) 151.2mm, Suối Cát (Khánh Hòa) 127.4mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ chiều tối ngày 15/11 đến đêm 16/11, khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-300mm, có nơi trên 500mm.

Khu vực Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa từ 150-250mm, có nơi trên 400mm, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa từ 100-200mm, có nơi trên 300mm. Từ ngày 17/11 mưa lớn giảm dần.

Ngoài ra, từ đêm 15/11 đến chiều ngày 16/11, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Từ chiều tối ngày 15-16/11, khu vực Tây Nguyên có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ nay (15/11) đến ngày 17/11, lũ trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi có khả năng lên lại, trên các sông ở Quảng Trị, từ Bình Định đến Ninh Thuận có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông ở mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận.

Tại miền Bắc, từ đêm nay (15/11), không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14-17 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Trên biển từ đêm 15/11, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Từ ngày 16/11, vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 3-6m, biển động mạnh, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5m, biển động.

Theo Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, do ảnh hưởng của mưa lớn, 36 phường, xã của thành phố Huế và các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Hương Thuỷ, Phú Vang, Phú Lộc và Nam Đông bị ngập từ 0,3-0,8m.