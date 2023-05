Hóng mát ở công viên, thanh niên bị cướp sạch tài sản

TPO - Anh D.V.P (38 tuổi) ngụ ấp 2, xã Long Thạnh (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) vào ghế đá công viên phường 3, TP Tân An để hóng mát đã bị 3 đối tượng khống chế cướp tài sản.

Sáng 19/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An, tỉnh Long An cho biết, vừa quyết định tạm giữ hình sự 3 nghi phạm gồm: Phạm Ngọc Hoàng (16 tuổi, ngụ huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Tuấn Kiệt (17 tuổi) và Lê Hoàng Anh Tiến (17 tuổi, cùng ngụ phường 1, TP Tân An) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Theo đó, vào đêm 17/5, anh D.V.P (38 tuổi) ngụ ấp 2, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa) đậu xe máy ở ghế đá công viên phường 3, TP Tân An để ngồi hóng mát.

Thời điểm này, 3 đối tượng Hoàng, Kiệt và Tiến đi ngang nhìn thấy liền đi thẳng lại chỗ anh P. có lời nói đe dọa, sau đó khống chế rồi đánh liên tục vào người nạn nhân để cướp số tiền 3.140.000 đồng. Khi lấy hết tiền, nhóm thiếu niên rời khỏi hiện trường.

Sau nhiều giờ lần theo dấu vết và truy xét, trinh sát hình sự TP Tân An xác định 3 nghi phạm thực hiện hành vi cướp tài sản đang ở khu nhà trọ nên tiến hành bắt giữ, thu hồi tài sản.