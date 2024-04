Hồng Lệ phá kỷ lục giải chạy bán marathon Hồ Tây

Gần 2 tuần sau chức vô địch Tiền Phong Marathon 2024, Phạm Thị Hồng Lệ tiếp tục đăng quang nội dung 21km nữ tại giải chạy Tay Ho Half Marathon 2024.

Sáng 21/1, hơn 10.000 vận động viên (VĐV) của giải Tay Ho Half Marathon 2024 - Powered by BIM Group đã bước vào cuộc đua chinh phục Hồ Tây với những bước chạy đầu tiên đầy phấn khích, ở 3 cự ly: 5km, 15km và 21km.

Lực lượng chức năng đã tổ chức triển khai các biện pháp cấm đường tuyệt đối, điều tiết giao thông một cách hiệu quả, đảm bảo an toàn và thuận lợi cho mỗi bước chạy của các VĐV. Các VĐV tự tin sải bước chạy quanh Hồ Tây với những di tích nổi tiếng: Chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ, Đền Quán Thánh và Làng Yên Thái,.. điểm âm nhạc sôi động, đội cổ vũ đầy nhiệt huyết.

Ở cự ly bán marathon nam, VĐV người Kenya Kiptoo Edwin giành chức vô địch với thành tích 1 giờ 11 phút 10 giây. Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Trung Cường đứng thứ hai với kết quả 1 giờ 12 phút 17 giây và xếp thứ ba là VĐV Hứa Thuận Long với thời gian 1 giờ 15 phút 47 giây.

Ở nội dung bán marathon dành cho nữ, VĐV Phạm Thị Hồng Lệ cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 18 phút 49 giây; xếp thứ hai là VĐV Bùi Thị Thu Hà với thông số 1 giờ 20 phút 18 giây và về ba là Trương Thị Loan với thời gian 1 giờ 29 phút 46 giây.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao giải cho các VĐV tham gia cự ly 15km và 5km cùng các giải thưởng phụ. Tổng giá trị giải thưởng của giải năm nay lên đến gần 150 triệu đồng. Hai VĐV Kiptoo Edwin và Phạm Thị Hồng Lệ đồng thời phá kỷ lục giải và nhận thêm được các phần thưởng từ BTC.

Tay Ho Half Marathon 2024 Powered by BIM Group, do UBND Quận Tây Hồ phối hợp với VRace tổ chức. Mùa giải thứ tư năm nay thu hút hơn 10.000 VĐV đăng ký tham gia - gấp đôi so mùa giải trước. Trong đó, khoảng 6.000 người - tương đương hơn một nửa số VĐV tranh tài ở cự ly 21km - đưa giải trở thành giải chạy bán marathon lớn nhất Việt Nam.

Bà Bùi Thị Lan Phương - Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ - Trưởng Ban tổ chức chia sẻ: “Trải qua 4 năm tổ chức, giải chạy Tay Ho Half Marathon tiếp tục là minh chứng rõ ràng cho sự định hướng đúng đắn của UBND quận Tây Hồ trong việc thúc đẩy phát triển thể thao cộng đồng, nâng cao sức khỏe cho toàn dân. Mong rằng sự kiện thường niên này sẽ là một điểm đến đầy ý nghĩa cho những người yêu thích chạy bộ và toàn bộ cộng đồng trên khắp cả nước”.