Hơn 7.000 tỷ đồng trái phiếu đổ về nhóm BĐS - Xây dựng trong nửa đầu tháng ba

TPO - Chỉ trong nửa đầu tháng 3, nhất là sau Nghị định 08 đã có hơn 7.000 tỷ đồng trái phiếu đổ về nhóm bất động sản (BĐS) - Xây dựng và FiinRatings dự báo rằng thị trường này sẽ có cơ hội phục hồi vào một thời điểm nhất định trong năm nếu các khó khăn về pháp lý được tháo gỡ.

Báo cáo tình hình phát hành trái phiếu mới nhất của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho thấy, chỉ trong nửa đầu tháng 3, nhất là sau Nghị định 08 đã có hơn 7.000 tỷ đồng trái phiếu đổ về nhóm BĐS - Xây dựng.

Điển hình, ngày 10/3, Công ty TNHH Kinh doanh BĐS Dream City Villas (trước đây là Công ty TNHH Kinh doanh BĐS Tân Liên Phát Sài Gòn) đã huy động thành công 2.300 tỷ đồng từ thị trường trái phiếu trong nước.

Theo đó, công ty này phát hành 23.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm. Ngày phát hành và hoàn tất là 10/3/2023 và đáo hạn vào ngày 10/3/2028. Lô trái phiếu này có lãi suất phát hành 6%/năm. Mục đích phát hành không được doanh nghiệp đề cập.

Cùng ngày, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nam An đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu trị giá 4.700 tỷ đồng, với kỳ hạn 18 tháng đáo hạn vào ngày 10/9/2024. Lãi suất huy động là 13%/năm.

Nhiều nhà đầu tư cho rằng, đây là lô trái phiếu có giá trị lớn nhất được huy động thành công trong 9 tháng qua, giữa bối cảnh việc huy động vốn qua kênh trái phiếu trầm lắng.

Được biết, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nam An được thành lập tháng 8/2016, trong đó ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh BĐS, do ông Hoàng Quốc Thủy làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Bên cạnh các doanh nghiệp BĐS, một số doanh nghiệp xây dựng cũng huy động trái phiếu thành công trong tháng 3.

Điển hình là CTCP Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đô, huy động thành công 40 tỷ đồng và CTCP Thương mại sản xuất và Đầu tư Hà Thành huy động thành công 45 tỷ đồng. Cả 2 lô trái phiếu trên đều có kỳ hạn 24 tháng và đáo hạn vào ngày 9/3/2025.

Các chuyên gia đánh giá, những tín vừa nêu là nhờ việc Nghị định số 08/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về trái phiếu doanh nghiệp của Chính phủ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5/3.

Theo đó, nghị định này cho phép doanh nghiệp thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác; được kéo dài kỳ hạn trái phiếu tối đa không quá 2 năm; tạm hoãn quy định về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, thời gian phân phối trái phiếu và yêu cầu kết quả xếp hạng tín nhiệm đến 31/12/2023.

Dự báo về thị trường trái phiếu năm 2023, đơn vị xếp hạng tín nhiệm FiinRatings nhận định, các kênh huy động trái phiếu sẽ chưa thể hồi phục về quy mô một cách mạnh mẽ và sôi động cho đến hết nửa đầu năm 2023.

Nguyên nhân là do môi trường lãi suất sẽ cần thời gian giảm để kênh trái phiếu hấp dẫn trở lại so với các kênh đầu tư thay thế khác, nhất là so với lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng và các sản phẩm như chứng chỉ tiền gửi; các biện pháp chính sách can thiệp qua tín dụng ngân hàng, tháo gỡ pháp lý BĐS và trực tiếp cho trái phiếu doanh nghiệp hiện nay vẫn đang trong giai đoạn trao đổi và thiết kế.

Tuy nhiên, nếu các khó khăn về lãi suất, pháp lý vừa nêu được triển khai từ quý Quý III/2023 thì hoạt động huy động trái phiếu doanh nghiệp có thể có cơ hội bắt đầu hồi phục từ đầu Quý III/2023.