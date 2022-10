Hơn 3.000 xe Bentley Bentayga bị triệu hồi do lỗi camera lùi

TPO - Hàng nghìn mẫu xe sang Bentley Bentayga đang vướng phải đợt triệu hồi tại Mỹ.

Nguyên nhân của đợt triệu hồi được xác định là do một lỗi phần mềm được tìm thấy trong hệ thống thông tin giải trí.

Một thông báo triệu hồi do Cục quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) đưa ra cho thấy nhiều mẫu xe Bentayga bị mất tín hiệu hình ảnh từ camera lùi. Cơ quan an toàn tuyên bố việc camera lùi bị mất tín hiệu làm tăng nguy cơ va chạm.

Thương hiệu xe sang Anh quốc lần đầu tiên lưu tâm đến vấn đề tiềm ẩn này vào ngày 19/8/2022, sau khi phát hiện ra sự cố camera chiếu hậu có thể không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn của liên bang. Trong những tháng tiếp theo, họ đã ghi nhận được một vài sự cố tại thị trường Mỹ. Đến ngày 28/9, quyết định triệu hồi được đưa ra.

Tổng cộng có 3.134 mẫu Bentayga bị triệu hồi, bao gồm 1.472 mẫu từ năm 2021 và 1.662 mẫu từ năm 2022. Tất cả các xe bị ảnh hưởng đều được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 7 năm 2020 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022.

Bentley sẽ thông báo cho các đại lý và khách hàng trước ngày 2 tháng 12 năm 2022. Các đại lý sẽ cập nhật phần mềm thông tin giải trí cho khách hàng. Quá trình này dự kiến sẽ mất khoảng 3,5 giờ. Cập nhật sẽ được thực hiện miễn phí. Nhà sản xuất ô tô cũng đã giữ các mẫu Bentayga mới đang được sản xuất cho đến khi chúng sẵn sàng nhận bản cập nhật phần mềm.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Bentley Bentayga bị triệu hồi. Vào năm 2021, một số chiếc SUV hạng sang đã được thu hồi cùng với Porsche Cayenne và Cayenne Coupe vì đai ốc khóa trên tay đòn của trục sau có thể không được sản xuất chính xác và có thể bị gãy khi chịu lực.

Quốc Bình