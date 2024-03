Hơn 1,1 tỷ đồng triển khai dự án trang bị kỹ năng cho nữ sinh đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam

TPO - CLB Nữ sinh Mở đường đến tương lai dành cho nữ sinh dân tộc thiểu số tại 6 trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với mức đầu tư 1,1 tỷ đồng, nhằm cải thiện kỹ năng 4 lĩnh vực thiết yếu gồm quản lý tài chính cá nhân, kỹ năng sống, sức khỏe sinh sản – tình dục và các quyền hợp pháp.

Sáng nay 12/3, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Quảng Nam phối hợp với Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) triển khai 6 CLB Nữ sinh mở đường đến tương lai tại tỉnh Quảng Nam. Mỗi CLB với 40 nữ sinh tham gia, dự án được thực hiện theo hình thức sinh hoạt ngoài giờ học theo mô hình giáo dục đồng đẳng, nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết trong 4 lĩnh vực thiết yếu gồm quản lý tài chính cá nhân, kỹ năng sống, sức khỏe sinh sản – tình dục và các quyền hợp pháp.

CLB Nữ sinh Mở đường đến tương lai hướng đến trao quyền cho trẻ em gái và phụ nữ dân tộc thiểu số - nhóm dễ bị tổn thương nhất tại Việt Nam do sự phân biệt đối xử trên cơ sở giới và dân tộc, các hủ tục lạc hậu, điều kiện kinh tế khó khăn, các cơ hội giáo dục nâng cao còn hạn chế, tảo hôn và nạn buôn người còn tồn tại dai dẳng. Chương trình góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2023 của Việt Nam.

Tại Quảng Nam, chương trình vốn đầu tư hơn 1,1 tỷ đồng để triển khai CLB Nữ sinh Mở đường đến tương lai tại 6 trường gồm Trường THPT Bắc Trà My, Trường THPT Nam Trà My, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS & THPT Nam Trà My, trường THPT Khâm Đức, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS & THPT huyện Phước Sơn và Trường THPT Hiệp Đức.

Mỗi trường sẽ có 40 nữ sinh tham gia CLB. Ban điều hành là các học sinh năng động, được tập huấn sâu về 4 lĩnh vực của CLB, tổ chức hoạt động cho các thành viên bằng nhiều hình thức tương tác đa dạng, giám sát, báo cáo sử dụng nền tảng học tập trực tuyến.

Mỗi CLB được trang bị một phòng học đa phương tiện với đầy đủ thiết bị gồm máy tính, loa, micro, camera 360 và ti vi để các thành viên truy cập vào các tài liệu đào tạo, tự học và tìm hiểu thông tin, được tài trợ chi phí vận hành trong 1 năm.

Theo ông Phùng Văn Huy – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam, các nữ sinh nhất là nữ sinh đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều khó khăn, thiệt thòi hơn so với các bạn cùng lứa. Việc triển khai dự án rất có ý nghĩa, thông qua chương trình các em có điều kiện để cải thiện điều kiện sức khoẻ thể chất, tinh thần, phát triển toàn diện, tự tin hơn tham gia các diễn đàn, và định hướng nghề nghiệp trong tương lai để trở thành những trụ cột đóng góp tích cực trong cộng đồng.

Từ năm 2019, CLB nữ sinh Mở đường đến tương lai đã triển khai tại 22 trường thuộc các tỉnh Thái Nguyên, Quảng Nam và Trà Vinh. Chương trình thu hút sự tham gia của 900 nữ sinh dân tộc thiểu số và lan toả thông điệp đến hơn 20.000 học sinh.