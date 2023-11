Sáng ngày 29/11/2023, Hội thảo quốc tế về Công nghệ môi trường và những phát kiến lần thứ 4 năm 2023 (The International Conference on Environmental Technology and Innovations - ICETI 2023) đã chính thức khai mạc tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU). Hội thảo ICETI được diễn ra lần đầu tiên năm 2016 tại TDTU, đến nay đã đạt được nhiều kết quả nghiên cứu thực tiễn, tạo cơ hội hợp tác, trao đổi học thuật trong lĩnh vực Môi trường & Bảo hộ lao động và được tổ chức định kỳ.

Hội thảo diễn ra ngày 29 - 30/11/2023, được đồng tổ chức bởi 07 đại học gồm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Việt Nam), Đại học quốc gia Thành Công (Đài Loan - Trung Quốc), Đại học khoa học kỹ thuật Chính Tu (Đài Loan - Trung Quốc), Viện Công nghệ Quốc tế Sirindhorn - Đại học Thammasat (Thái Lan), Đại học Khoa học Malaysia (Malaysia), Đại học Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản), Đại học Hokkaido (Nhật Bản). ICETI 2023 thu hút sự quan tâm và tham dự của 60 chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên đến từ 09 quốc gia trên thế giới và hơn 70 chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên, nhà quản lý ở các cơ quan nhà nước, các công ty tại Việt Nam. hơn 40 công trình nghiên cứu tập trung vào 04 chủ đề: (1) Công nghệ và Kỹ thuật Môi trường; (2) Phát triển Bền vững và Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên; (3) Công nghệ thích ứng với Biến đổi khí hậu; (4) Kỹ thuật An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp. Hội đồng Khoa học của Hội thảo đã tiến hành phản biện và lựa chọn 15 bài viết toàn văn (Full papers) đạt yêu cầu được in trong Kỷ yếu ICETI 2023, xuất bản trong tạp chí IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Nhà xuất bản IOP Publishing Ltd., thuộc danh mục Scopus. P.V