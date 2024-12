Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị

TPO - Phiên chính thức Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029 đã diễn ra trong không khí sôi nổi, trách nhiệm và tràn đầy quyết tâm với sứ mệnh: “Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị”.

Ngày 8/12, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An tổ chức phiên chính thức Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029 với phương châm: “Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị”.

Phát biểu khai mạc Đại hội, anh Nguyễn Đàm Văn - Ủy viên Ủy ban T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ (HDNT) tỉnh Nghệ An khóa IV nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2019-2024 vừa qua, HDNT tỉnh đã cùng nhau chia sẻ, vượt qua những thách thức, xây dựng một cộng đồng doanh nhân trẻ đoàn kết, sáng tạo và không ngừng đổi mới.

5 năm nhiệm kỳ qua, Hội đã tích cực thực hiện tốt công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội. Luôn làm tốt sứ mệnh, là cầu nối vững chắc giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương, các cơ quan Nhà nước, đồng thời xây dựng cộng đồng doanh nghiệp trẻ đoàn kết, hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Bên cạnh đó, Hội đã đẩy mạnh các hoạt động xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An vững mạnh, uy tín, chất lượng; phát triển kinh tế Nghệ An nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ, là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ.

Thông qua các chương trình hoạt động, nhiều hội viên đã xây dựng, quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp mình, nâng cao năng lực cạnh tranh và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngày một lớn mạnh. Nhiều hội viên đã dành nhiều tâm huyết và tài chính của mình đóng góp cho phong trào Hội, cho công tác xã hội vì cuộc sống cộng đồng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được của HDNT tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Ông Bùi Thanh An nhấn mạnh, HDNT tỉnh giữ vai trò quan trọng, là cầu nối triển khai các cơ chế, chính sách của T.Ư, tỉnh tới cộng đồng DN; Hội cũng là cái nôi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đối với những startup... Với quyết tâm đổi mới sâu sắc, tỉnh sẽ hành động vì DN, người dân với mục tiêu: hướng tới xây dựng chính quyền phục vụ, thân thiện, hiện đại, hiệu quả.

Ông Bùi Thanh An đề nghị cộng đồng Doanh nghiệp trẻ cần tiếp tục cùng chung sức, đồng lòng với tỉnh, nhất là HDNT tỉnh cần phát huy tốt vai trò định hướng; không ngừng tìm kiếm, xúc tiến, liên kết doanh nghiệp để phát triển bền vững. Đồng thời, chủ động đề xuất tỉnh triển khai hiệu quả các chương trình kết nối, hỗ trợ hội viên xây dựng thương hiệu và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Trong khuôn khổ chương trình, Đại hội đã tiến hành Hiệp thương bầu Ban Chấp hành HDNT tỉnh Nghệ An khóa V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 37 anh chị. Anh Nguyễn Đàm Văn tiếp tục giữ chức Chủ tịch HDNT tỉnh Nghệ An khóa V. Đại hội cũng tiến hành Hiệp thương chọn cử Ban Kiểm tra HDNT tỉnh Nghệ An khóa V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 3 anh chị.

Nhân dịp này, HDNT tỉnh Nghệ An vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Cờ thi đua của T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen cho 10 cá nhân. HDNT Việt Nam tặng Bằng khen cho 19 cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 3 cá nhân; Hội LHTN tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 9 cá nhân xuất sắc.

Trước đó trong khuôn khổ chương trình, Đại hội đã đến thăm và tặng quà cho người có công tại Khu điều dưỡng Thương binh Tâm thần kinh Nghệ An và Trung tâm điều dưỡng Thương binh nặng Nghệ An. Thăm tặng quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm mồ côi khuyết tật Mẹ Terexa Calcutta (huyện Nghi Lộc); Tổ chức tọa đàm “Bức tranh kinh tế 2025”; chương trình gala nghệ thuật và vinh danh nhà tài trợ.