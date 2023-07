Học viện Cảnh sát nhân dân thăm gia đình các cán bộ, chiến sĩ hy sinh và bị thương tại Đắk Lắk

Sáng 3/7, Đoàn công tác của Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) do Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện CSND làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các cán bộ, chiến sĩ hy sinh và bị thương khi làm nhiệm vụ, gia đình cán bộ xã và người dân bị thiệt mạng tại Đắk Lắk.

Như thông tin Bộ Công an đã cung cấp, rạng sáng ngày 11/6/2023, trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ việc 2 nhóm đối tượng vũ trang đột nhập trụ sở Công an xã, tấn công các cán bộ, chiến sĩ Công an xã đang thực hiện nhiệm vụ tại Công an các xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin; làm 4 đồng chí Công an hy sinh, 2 đồng chí Công an bị thương nặng, 2 cán bộ xã và 3 người dân bị thiệt mạng.

Đồng cảm trước sự mất mát to lớn, không gì bù đắp được của gia đình những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Học viện CSND đã thành lập đoàn công tác tới thắp hương, chia sẻ, động viên gia đình các liệt sĩ Công an, các chiến sĩ Công an xã bị thương khi làm nhiệm vụ, gia đình cán bộ xã và những người dân thiệt mạng trong vụ việc.

Tại nhà các liệt sĩ, đoàn công tác đã thắp hương tưởng nhớ những người đồng đội đã hy sinh dũng cảm vì sự bình yên của Nhân dân và bày tỏ sự tiếc thương, chia buồn sâu sắc với những đau thương, mất mát to lớn của thân nhân, gia đình các đồng chí. Sự hy sinh của các đồng chí mãi mãi được Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an và Nhân dân ghi nhận, biết ơn. Các đồng chí là tấm gương sáng, là động lực để cán bộ chiến sĩ Công an cả nước nói chung, để thầy và trò Học viện CSND nói riêng, học tập, noi theo, phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhân dân tin tưởng giao phó. Đoàn đã hỏi thăm, động viên, hỗ trợ gia đình 4 cán bộ, chiến sỹ hi sinh mỗi gia đình 50 triệu đồng. Đoàn cũng đã tới thăm động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất đối với 2 đồng chí Công an (mỗi trường hợp 20 triệu đồng).

Cùng ngày, Đoàn công tác cũng đến thắp hương, thăm hỏi, động viên 2 gia đình cán bộ xã và 3 gia đình người dân bị thiệt mạng (mỗi trường hợp 10 triệu đồng). Tổng số tiền thăm hỏi, động viên do 290 cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên Học viện CSND gửi đến gia đình, người thân các cán bộ Công an đã hy sinh và bị thương khi làm nhiệm vụ, cán bộ xã và người dân thiệt mạng với mong muốn sẻ chia, phần nào vơi bớt nỗi đau thương, mất mát.