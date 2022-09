Học viện Cảnh sát nhân dân nhận Huân chương Quân công hạng Ba

TPO - Ngày 15/9, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022 – 2023 và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba.

Thiếu tướng, TS Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và các đại biểu đến dự và chúc mừng Học viện.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND cho biết, năm học 2021-2022 vừa qua diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt. Hơn nửa đầu năm học, dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Trước tình hình đó, Học viện CSND chủ động, tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; linh hoạt trong các chương trình, kế hoạch, công tác giảng dạy đảm bảo duy trì các nội dung công tác của Học viện.

Bước sang học kỳ 2, dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, Học viện chủ động thiết lập “trạng thái bình thường mới”, chuyển từ “không COVID” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19”, qua đó tạo bước đột phá trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Trong năm học vừa qua, Học viện trở thành một trong 25 cơ sở giáo dục đại học trên toàn quốc được Bộ Giáo dục và đào tạo công nhận đủ điều kiện tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc tại Việt Nam.

Ngoài ra, Học viện triển khai 65 đề tài, trong đó 2 đề tài cấp Nhà nước, 16 đề tài cấp Bộ; biên soạn hơn 20 nghìn giáo trình, sách tham khảo; tổ chức thành công 19 hội thảo, 28 tọa đàm khoa học, gần 1000 bài viết đăng trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước…

Tính đến thời điểm hiện tại, Học viện có 3 Giáo sư, 28 Phó Giáo sư, gần 200 Tiến sĩ, 500 Thạc sĩ, 170 Giảng viên chính và 220 Giảng viên.

Cũng trong năm học vừa qua, Học viện đã cử 15 cán bộ, giáo viên tăng cường về các xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự theo chủ trương tăng cường xây dựng lực lượng công an xã, thị trấn chính quy, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới của Bộ Công an; 650 cán bộ, chiến sĩ được chi viện cho Công an tỉnh Bình Dương và Long An thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch COVID-19...

Với những nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, giáo viên, học viên và những thành tích tiêu biểu đã đạt được trong năm học 2021-2022, Học viện CSND vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, được đề nghị tặng Cờ Thi đua của Chính phủ; 6 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên Học viện đã đạt được trong năm học vừa qua.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới tin tưởng rằng với truyền thống của đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và những kết quả nổi bật đã đạt được trong năm học vừa qua, thầy và trò Học viện CSND vượt qua những khó khăn thử thách, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm học 2022-2023; thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Học viện CSND.