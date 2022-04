Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ

Ngày 31/3/2022, Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ "Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng định hướng xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh".

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện, và Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Uỷ viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị tham dự và đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Cục, Bộ Tư lệnh và lãnh đạo Phòng tham mưu Công tác Đảng, Công tác chính trị các đơn vị chức năng, đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an; đại diện Ban Giám đốc, Ban Giám hiệu, lãnh đạo Phòng chính trị các Học viện, trường Công an nhân dân; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị Công an nhân dân Việt Nam, Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Chính trị - Bộ quốc phòng; đại diện Ban Giám đốc, lãnh đạo Phòng PX03, PC01 các đơn vị Công an địa phương; các nhà khoa học và chuyên gia có bài viết, tham luận tại Hội thảo.

Trong những năm qua, tình hình quốc tế và trong nước đang ngày một phức tạp với những biến động lớn, khó dự báo. Dưới góc độ an ninh quốc gia, đất nước ta đang phải đứng trước những thách thức lớn, đe doạ trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng và tồn vong của chế độ.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng đưa ra định hướng: "Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại."

Nhằm tiếp tục khẳng định ý nghĩa, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh, hoàn thiện cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Công an các giải pháp xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ "Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng định hướng xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh".

Đây là buổi Hội thảo có ý nghĩa quan trọng về lý luận và thực tiễn. Nội dung tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia là cơ sở giúp Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước có chủ trương, giải pháp xây dựng lực lượng Công an và lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung tham luận, trao đổi một số nội dung trọng tâm sau: Tiếp tục khẳng định ý nghĩa, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tham gia luận bàn, làm rõ kết quả thực tiễn lực lượng Cảnh sát nhân dân quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và kiến nghị, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu trong tình hình mới.

Kết luận tại Hội thảo, Ban Tổ chức đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, và khẳng định, đây là cơ sở quan trọng giúp Ban Tổ chức Hội thảo và các đơn vị chức năng có liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng uỷ Công an Trung ương những chủ trương, giải pháp để xây dựng lực lượng Công an nhân dân, lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm trong tình hình mới.