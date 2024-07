Hoạt động tri ân của Cty cổ phần Him Lam và báo Tiền Phong đến với thương binh ở Phú Thọ, Bắc Ninh và Bắc Giang

Đoàn công tác đã lần lượt tới thăm Trung tâm điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ; Trung tâm điều dưỡng Thương binh Lạng Giang (Bắc Giang); Trung tâm điều dưỡng Người có công tỉnh Bắc Giang; Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh).

Tại các buổi thăm hỏi, tặng quà, đồng chí Lê Minh Toản đều bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những người thương binh nặng đang được điều trị tại các trung tâm.

“Với thế hệ sau, có cơ hội được gặp các bác để nói những lời cảm ơn, tri ân là một điều vô cùng tuyệt vời. Các bác là những người đã chấp nhận hy sinh một phần máu thịt của mình cho Tổ quốc, cho dân tộc mà không hề đòi hỏi cho bản thân điều gì.

Báo Tiền Phong cùng CTCP Him Lam sẽ tiếp tục cố gắng giúp cho mạch nguồn tri ân này tiếp tục chảy mãi về sau. Bên cạnh đó, tôi cũng xin được bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc tới hơn 1 triệu liệt sĩ, đặc biệt là hơn 180.000 liệt sĩ có hài cốt vẫn đang bị thất lạc”, đồng chí Lê Minh Toản phát biểu.

Cuối các chương trình, đồng chí Lê Minh Toản thay mặt CTCP Him Lam trao tặng những phần quà do CTCP Him Lam tài trợ cho các trung tâm.

Những đại diện của 4 trung tâm điều dưỡng thương binh, người có công tại các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh và Bắc Giang cũng gửi đến báo Tiền Phong và CTCP Him Lam những lời cảm ơn sâu sắc.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Giám đốc Trung tâm điều dưỡng Người có công tỉnh Bắc Giang phát biểu, sự quan tâm của báo Tiền Phong và CTCP Him Lam tới các thương binh tại trung tâm là món quà vô giá.

“Chúng tôi đã may mắn được đồng hành cùng báo Tiền Phong và CTCP Him Lam rất nhiều lần, và lần nào cũng vô cùng đặc biệt. Sự quan tâm của các đồng chí đã truyền rất nhiều động lực cho các bác thương binh vượt qua thương tật và cho đội ngũ cán bộ, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”, bà Liên phát biểu.

Ông Nguyễn Văn Tuất, Giám đốc Trung tâm điều dưỡng Thương binh Lạng Giang chia sẻ, báo Tiền Phong và CTCP Him Lam đã đồng hành cùng trung tâm trong một thời gian dài. “Mỗi lần các đồng chí tới thăm, ai cũng vô cùng phấn khởi. Sự quan tâm của các đồng chí đã truyền rất nhiều động lực cho các bác thương binh và cho đội ngũ cán bộ, nhân viên. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng tận tâm, tận lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng các bác”, ông Tuất nói.

Dưới đây là một số hình ảnh tại các buổi thăm hỏi, tặng quà:

Hoạt động này nằm trong chương trình tri ân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hằng năm do báo Tiền Phong phối hợp tổ chức cùng Công ty cổ phần (CTCP) Him Lam, nhằm thể hiện sự biết ơn sâu sắc của thế hệ sau với sự cống hiến, hy sinh của các thương binh để bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc. Qua các chương trình thăm hỏi, tặng quà, báo Tiền Phong và CTCP Him Lam còn muốn lan toả truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam tới thế hệ thanh, thiếu niên.Hiện chương trình được tổ chức tại 14 trung tâm điều dưỡng thương binh, người có công trên toàn quốc. Toàn bộ phần quà của chương trình đều do CTCP Him Lam tài trợ. CTCP Him Lam là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Bất động sản tại Việt Nam. Suốt 5 năm qua, CTCP Him Lam đã đồng hành cùng báo Tiền Phong trong các chương trình thăm hỏi, tặng quà tại các trung tâm điều dưỡng thương binh, người có công trên cả nước. Năm nay, tổng giá trị phần quà do CTCP Him Lam tài trợ là khoảng 400 triệu đồng.