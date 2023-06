Hoàng Anh Gia Lai thu hơn 20 tỷ đồng/ngày nhờ heo và chuối

TPO - Trong tháng 5, Hoàng Anh Gia Lai đạt doanh thu 626 tỷ đồng, tương đương gần 21 tỷ đồng/ngày và lãi sau thuế 82 tỷ đồng, tăng 156% so với tháng trước đó. Đáng chú ý, kết quả kinh doanh tháng 5 của HAG chủ yếu đến từ chuối do giá heo ở vùng giá thấp .

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) vừa cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh trong tháng 5. Theo đó, trong bối cảnh giá heo hơi trong nước tăng nhẹ so với tháng 4 nhưng chỉ dao động quanh vùng giá thấp, kết quả kinh doanh tháng 5 của HAG chủ yếu đến từ doanh thu chuối.

Cụ thể, Hoàng Anh Gia Lai đã bán được 26.062 con heo và 16.058 tấn chuối, trong đó số lượng chuối xuất khẩu đạt 14.698 tấn và chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc là 1.360 tấn. Doanh thu trong tháng 5 của HAG là 626 tỷ đồng. Trong đó, ngành chăn nuôi thu được 136 tỷ đồng, ngành cây ăn trái thu được 246 tỷ đồng và ngành phụ trợ thu được 244 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, HAG báo lãi sau thuế 82 tỷ đồng trong tháng 5, tăng 156% so với tháng trước đó. Luỹ kế 5 tháng đầu năm, doanh thu Hoàng Anh Gia Lai đạt 3.015 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 422 tỷ đồng. Tuy nhiên, ban lãnh đạo HAG đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 5 của công ty vẫn chưa được khả quan.

Vào ngày 16/6, Hoàng Anh Gia Lai thống nhất phương án chuyển đổi số dư nợ cho vay và lãi phải thu tại Công ty CP Lê Me thành vốn góp cổ phần. Sau khi Lê Me hoàn tất các thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi nợ, đơn vị này sẽ trở thành công ty con của HAG với tỷ lệ sở hữu 87,74%.

Lê Me được thành lập ngày 7/8/2018, có địa chỉ tại 178 Hùng Vương, phường Hội Thương, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai. Công ty này hoạt động chính trong lĩnh vực trồng cây ăn quả và có người đại diện pháp luật là ông Lê Văn Thạch. Lê Me là một trong những đơn vị có giao dịch thường xuyên với HAG và cũng là vấn đề được cổ đông quan tâm nhiều năm nay.

Tại đại hội cổ đông thường niên 2023, khi cổ đông hỏi tiến độ sáp nhập Lê Me, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị HAG (bầu Đức) cho biết dự kiến hoàn thành năm nay. Ông cũng cho biết thời gian qua chậm trễ do nhiều thủ tục pháp lý phức tạp.

Về hoạt động của Lê Me, cuối năm 2021, bầu Đức từng chia sẻ với cổ đông rằng Lê Me nắm 5.000 ha đất tại Campuchia, đã làm thủ tục được 3.000 ha, còn lại 2.000 ha đang làm thủ tục. Đơn vị này có kế hoạch xin thêm 5.000 ha đất, nâng tổng quỹ đất lên 10.000 ha. Lê Me cũng đã có xây dựng cụm chuồng nuôi heo tại Campuchia.

Trong báo cáo tài chính quý I năm nay, HAG có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn với Lê Me là 2.753 tỷ đồng và phải thu về cho vay dài hạn 589 tỷ đồng. Cùng với đó là khoản lãi phải thu cho vay ngắn, dài hạn tổng cộng 768 tỷ đồng.