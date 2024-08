Hoàn thành 6km đường băng tải than trị giá 450 tỷ đồng

Tuyến băng tải than nối mỏ Tràng Bạch đến mỏ Mạo Khê dài 6km vừa được Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) hoàn thành và đang trong quá trình vận hành thử nghiệm.

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống tuyến băng tải vận chuyển than được triển khai từ tháng 7/2023, do Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV làm chủ đầu tư. Sau hơn 1 năm thi công, dự án đã hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch đặt ra và đang tiến hành chạy thử nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị.

Dự án có thiết kế 8 tuyến băng tải, tổng chiều dài 6km, tổng mức đầu tư là 450 tỷ đồng, công suất vận tải là 1,7 triệu tấn than/năm. Theo quy trình, dây chuyền sẽ vận chuyển than thành phẩm tại mặt bằng sân công nghiệp +24 mỏ Tràng Bạch (Công ty Than Uông Bí) đổ vào các bunke nhận than cấp cho Nhà máy Nhiệt điện Mạo Khê và vận chuyển ra cảng Bến Cân.

Đây cũng là tuyến băng tải vận chuyển than dài nhất từ trước đến nay do Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV trực tiếp thi công, lắp đặt.

"Quá trình thi công, đơn vị đã gặp không ít khó khăn do địa hình phức tạp, nhiều đoạn uốn lượn khúc khuỷu, quanh co. Song, với sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn, nỗ lực của công nhân, cán bộ Công ty Môi trường, đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc và đang tiến hành chạy thử liên động có tải và tiến tới chạy nghiệm thu 72 giờ", ông An Văn Tưởng - Quản đốc Phân xưởng Cơ khí - Lắp máy - Xây dựng, Công ty TNHH MTV Môi trường TKV cho biết thêm.

Dự án được đầu tư theo Quy hoạch phát triển ngành Than Việt Nam đến năm 2020 có xét triển vọng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 403 ngày 14/3/2016, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Vì vậy, đây là dự án có tầm quan trọng không chỉ với ngành Than mà còn với tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi hoàn thành đưa vào hoạt động, tuyến băng tải sẽ thay thế hoàn toàn việc vận chuyển than thương phẩm bằng xe ô tô, qua đó giảm thiểu đáng kể bụi và tiếng ồn, bảo vệ môi trường trong khu vực Đông Triều - Uông Bí.