Than Quang Hanh - TKV tăng cường công tác tuyên truyền, huấn luyện An toàn - Vệ sinh lao động

Sáng ngày 27/5, vào đầu ca 1 tại Trung tâm điều hành sản xuất mỏ Ngã Hai, Công ty Than Quang Hanh - TKV tổ chức chương trình huấn luyện An toàn - Vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tháng 5/2024 cho công nhân sản xuất hầm lò trong toàn công ty.

Dự chương trình có các đồng chí: Vũ Đức Chường - Bí thư Đảng ủy Công ty; Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công ty; Nguyễn Văn Long - Chủ tịch Công đoàn Công ty; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty; lãnh đạo các phòng ban, phân xưởng và toàn bộ công nhân sản xuất hầm lò đi làm ca 1 ngày 27/5.

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công ty trực tiếp tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công nhân trong toàn công ty về tầm quan trọng của công tác An toàn - Vệ sinh lao động trong sản xuất hầm lò và các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ của công ty, thực hiện mục tiêu sản xuất an toàn, hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công ty đã thông tin về tình hình tai nạn lao động và sự cố trong TKV và công ty trong năm 2023 và các tháng đầu năm 2024.

Theo đó, với điều kiện sản xuất hầm lò ngày càng khó khăn, khai thác xuống sâu, tiềm ẩn các yếu tố rủi ro, các nguy cơ có thể gây tai nạn lao động, sự cố và thực tế các vụ tai nạn và sự cố xảy ra trong thời gian qua, trong đó có những vụ đặc biệt nghiêm trọng cho thấy công tác ATVSLĐ rất đáng phải suy ngẫm đối với mỗi cán bộ và công nhân chúng ta, và đặt ra vấn đề phải làm sao để ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động và sự cố, thực hiện mục tiêu đảm bảo an toàn trong sản xuất là trách nhiệm của lãnh đạo công ty và người lao động.

Dành thời gian 1 tiếng đồng hồ để trao đổi, quán triệt các vấn đề về ATVSLĐ với công nhân, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công ty cho rằng, đây là giai đoạn Than Quang Hanh gặp khó khăn nhất về sản xuất, với kế hoạch sản xuất 1,350 triệu tấn than năm 2024, dự kiến 6 tháng đầu năm chỉ đạt 41% KH năm. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng đã gửi thông điệp đến tất cả cán bộ, công nhân phải thay đổi tư duy, nhận thức với quan điểm “Nói không với khó khăn”, để từ đó có sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn trong sản xuất.

Để đảm bảo an toàn trong sản xuất, để người lao động có thu nhập, trở về nhà an toàn sau mỗi ca sản xuất, cùng với công tác tuyên truyền thì phải bằng mệnh lệnh, bằng hành động, bằng các biện pháp cụ thể, bằng tinh thần trách nhiệm của các đồng chí từ lãnh đạo công ty đến các phòng ban, phân xưởng và người lao động.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng đặt ra yêu cầu đối với tất cả cán bộ, công nhân, người lao động trong công ty: Công tác an toàn bắt đầu từ việc phải thực hiện nghiêm kỹ thuật cơ bản, quy trình sản xuất, phải làm đúng, làm đủ với tinh thần trách nhiệm cao, bằng kinh nghiệm trong sản xuất, tự chủ an toàn, tự bảo vệ mình và đồng đội thì tai nạn sẽ không xảy ra. Nói không với làm sai, làm ẩu, không được làm sai quy trình, biện pháp thi công, từ cán bộ đến công nhân phải thực hiện nghiêm kỹ thuật cơ bản, làm đúng hộ chiếu, biện pháp thi công.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỹ thuật cơ bản, biện pháp an toàn trước ca sản xuất và trong quá trình sản xuất, phát hiện và ngặn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ để không để xảy ra tai nạn và sự cố.

“Hãy tuân thủ nghiêm kỹ thuật cơ bản, biện pháp thi công, nghiêm cấm làm sai, làm bừa, làm ẩu. Mỗi công nhân làm tốt công tác kỹ thuật cơ bản, biện pháp thi công, chấp hành nghiêm công tác ATVSLĐ, sản xuất đạt năng suất, an toàn, chất lượng, hiệu quả thì người đầu tiên được hưởng lợi chính là người lao động” - Giám đốc Công ty Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Lãnh đạo công ty mong muốn, trong quá trình sản xuất tất cả phải thực hiện “An toàn là số 1, sản xuất là số 2”, người lao động phải tuân thủ và thực hiện nghiêm công tác ATVSLĐ, đảm bảo an toàn trong sản xuất, đạt năng suất, chất lượng sản phẩm, trở về nhà an toàn sau mỗi ca sản xuất để chăm lo cho gia đình.

Về phía công ty, Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng cam kết, công ty sẽ trả đúng, trả đủ và khen thưởng những công nhân sản xuất an toàn, hiệu quả, đúng với công sức, trách nhiệm của người lao động. Chỉ đạo các phòng ban, phân xưởng phải làm tốt công tác kỹ thuật cơ bản, biện pháp an toàn, chất lượng sản phẩm, quản lý vật tư, thiết bị. Đồng thời, tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, đi lại tốt nhất cho công nhân, tạo môi trường làm việc vui vẻ, lành mạnh, hiệu quả trong công ty.

Cùng với đó, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công ty kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng với lãnh đạo công ty nỗ lực phấn đấu, đảm bảo an toàn trong sản xuất, hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ, sản xuất ổn định, phát triển, đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động.

Chương trình tuyên truyền, quán triệt thực hiện ATVSLĐ sẽ được Giám đốc Công ty Nguyễn Thanh Tùng trực tiếp truyền đạt đến toàn thể cán bộ, công nhân làm việc ca 2, ca 3 ngày 27/5 và thực hiện thường xuyên nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn lao động, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty Than Quang Hanh - TKV.