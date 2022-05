Hoãn phiên xử cựu phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến

TPO - Liên quan đến những sai phạm trong mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 liên quan đến Công ty Việt Á, Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Lành - nguyên Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hậu Giang cùng 2 Trưởng phòng thuộc trung tâm này.

TPO - Ngày 10/5, theo Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an thành phố Bắc Ninh đang điều tra, làm rõ một nhóm chuyên cướp xe máy do một thiếu niên cầm đầu.