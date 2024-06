Hỗ trợ hơn 420 triệu đồng cho thân nhân 3 cháu bé tử vong ở Đà Lạt

TPO - Nhiều cơ quan, đoàn thể, tổ chức và cá nhân hảo tâm đã đến thăm hỏi, hỗ trợ cho thân nhân của 3 cháu bé tử vong trong đám cháy ở TP.Đà Lạt với tổng số tiền hơn 420 triệu đồng.

Chiều 24/6, các cơ quan, đoàn thể, người dân đã đến Trạm y tế phường 7 (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) hỗ trợ cho thân nhân 3 cháu bé vừa tử vong trong đám cháy xảy ra trên địa bàn. Hiện mẹ của 3 nạn nhân bị sốc nặng, sức khỏe yếu đang được điều trị tại đây.

Cụ thể, UBND TP.Đà Lạt trích Quỹ cứu trợ khẩn cấp để hỗ trợ 54 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao hỗ trợ 50 triệu đồng, UBND phường 7 hỗ trợ 15 triệu đồng, tổ dân phố Thánh Mẫu (phường 7) hỗ trợ hơn 210 triệu đồng, câu lạc bộ Phước Thiện 18,6 triệu đồng. Nhiều cá nhân trên địa bàn cũng đến trao hỗ trợ gia đình 3 cháu bé.

Hiện tổng số tiền các cơ quan, đoàn thể, tổ chức và cá nhân hảo tâm hỗ trợ cho thân nhân của 3 cháu bé tử vong trong đám cháy ở Đà Lạt đã lên đến hơn 420 triệu đồng.

Được biết, gia đình nạn nhân có hộ khẩu thường trú tại huyện Định Quán (Đồng Nai), hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Chị T. và chồng thường xuyên đi làm thuê ở nhiều địa phương khác nhau để kiếm sống.

Trước đó, chị T. (cùng 3 con) từ Định Quán đi thăm chồng đang làm thuê tại Ninh Thuận. Đến chiều ngày 23/6, mấy mẹ con đến Đà Lạt thăm bà ngoại (Nguyễn Thị Tâm) và vào sáng ngày 24/6 thì xảy ra vụ hỏa hoạn.

Dự kiến trong đêm nay, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ đưa thi thể các cháu bé về huyện Định Quán để tiến hành an táng.

Như báo Tiền Phong đã thông tin, sáng 24/6 xảy ra vụ hỏa hoạn tại một căn nhà trên đường Nguyên Phi Ỷ Lan thuộc phường 7, TP.Đà Lạt.

Hậu quả, 3 cháu bé là anh em ruột (con của chị T.) bị thiệt mạng gồm: V.M.A (1 tuổi, nam), V.N.B.A (4 tuổi, nữ) và V.A.K (6 tuổi, nam).

Công an TP.Đà Lạt đã phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng và Viện kiểm sát khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Bước đầu xác định nguyên nhân là do chị T. bật bếp gas nấu đồ ăn sáng cho các con rồi khóa cửa, ra ngoài mua sữa nhưng quên tắt bếp gas.

Ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn, UBND TP.Đà Lạt đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người thân của các nạn nhân. Người dân tổ dân phố Thánh Mẫu đã đăng thông tin trên mạng xã hội kêu gọi hỗ trợ gia đình của các cháu bé vừa gặp nạn.