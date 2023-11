Hồ Bàu Sen ở Quy Nhơn sạt lở nghiêm trọng sau mưa

TPO - Một đoạn bờ hồ Bàu Sen ở TP. Quy Nhơn (Bình Định) bị sạt lở nghiêm trọng sau mưa. Nhiều đất, đá và cây xanh ven hồ bị đổ xuống lòng hồ, khiến trụ điện và một đoạn vỉa hè cũng bị hư hỏng.

Ngày 20/11, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Thành Tường - Giám đốc Ban Quản lý dịch vụ công ích TP. Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, đang xác định phương án thiết kế tối ưu nhất để tiến hành thi công khắc phục sạt lở ở hồ Bàu Sen.

Trước đó, chiều 17/11, một đoạn bờ hồ Bàu Sen thuộc phường Lê Hồng Phong (TP. Quy Nhơn) bị sạt lở nghiêm trọng sau mưa. Nhiều đất, đá và cây xanh ven hồ bị đổ xuống lòng hồ, khiến trụ điện và một đoạn vỉa hè cũng bị hư hỏng.

Theo người dân khu vực hồ, nhiều tháng trước khu vực này đã có vết nứt lớn. Mấy ngày qua, Quy Nhơn lại có mưa liên tiếp và gió to nên cây lớn ở khu vực bị ngã đổ, từ đó kéo theo cả đoạn bờ hồ đổ theo.

Ban Quản lý dịch vụ công ích TP. Quy Nhơn cho hay, khu vực sạt lở dài khoảng 45m. Ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc này, Ban đã phối hợp với đơn vị chức năng đến thu dọn hiện trường và cảnh báo người dân không được đến gần khu vực sạt lở.

Giám đốc Ban Quản lý dịch vụ công ích TP. Quy Nhơn cho biết, nguyên nhân sạt lở một phần do công trình được đầu tư xây dựng quá lâu, từ năm 1987, bằng tường đá chẻ. Cùng với những ngày qua do trời mưa to, mạch nước ngầm lớn nên dẫn đến sạt lở.

Bàu Sen là một trong những hồ sinh thái ở TP. Quy Nhơn có diện tích mặt nước rộng hơn 3ha.

Từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, trong khuôn khổ kế hoạch chỉnh trang đô thị Quy Nhơn, UBND thành phố đã đầu tư nạo vét bùn và một số hạng mục khác, cải tạo hồ Bàu Sen, đưa nơi này trở thành một điểm đến mới của Quy Nhơn.